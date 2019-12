Pranzo di Natale: Nord vs Sud

I piatti tipici natalizi delle varie regioni italiane sono tantissimi.

Ogni Regione porta sempre avanti le proprie irrinunciabili usanze e tradizioni. Vediamo insieme con cosa pranzano abitualmente gli italiani dal nord al sud.

Polenta con il baccalà e il lesso con salsine nel Veneto, agnolotti e bollito condito con salse in Piemonte, canederli e capriolo in Trentino, tortellini e passatelli in brodo in Emilia Romagna, fegatini e arrosto di faraona o il cappone ripieno in Toscana, spaghetti con le vongole in Campania, verdure pastellate, lasagne o cannelloni nel Lazio, tielle di baccalà, cavatelli ai frutti di mare o orecchiette con cime di rapa in Puglia, colurgiones de casu (ravioli ripieni) e i malloreddus (gnocchetti) in Sardegna, gallina in brodo e pasta con le sarde in Sicilia.

Una costante però di tutte le tavole italiane sono la frutta secca e gli immancabili dolci delle vacanze, panettone, pandoro e torrone. Ma paese che vai, tradizione che trovi! E ogni Regione sfoggia i suoi dolci tipici natalizi.

Ad esempio, il pandolce genovese in Liguria, gli struffoli in Campania, cioè palline di pasta dolce fritte nell’olio e decorate con frutta candita, i mostaccioli in Puglia, speziati e ricoperti con una glassa di zucchero o di cioccolato, il panforte in Toscana ed il panpepato nel Lazio.