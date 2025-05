“Premio Baiano – Mentre il treno va” è un riconoscimento al talento di cantautori, pittori, scultori, grafici e poeti che si svolgerà il 30 e 31 maggio 2025 a Baiano,

ideato e promosso dall’Associazione MenteCuore, diretto artisticamente da Bruno Lanza con il patrocinio del Comune di Baiano.

Venerdì 30 alle ore 18.00 al Teatro Colosseo di Baiano si terrà la serata di premiazione del “Premio Baiano -Mentre il treno va” sezione cantautori.

Sabato 31 maggio, sempre al teatro Colosseo alle ore 18:00, sarà la volta della finale della sezione pittura.

L’ultimo segmento creativo, quello dedicato alla poesia, sarà premiato giorno 11 ottobre, sempre nella stessa location.

“Premio Baiano – Mentre il treno va” è un’iniziativa che vuole essere molto più di un semplice concorso artistico:

un viaggio simbolico e reale, capace di riunire voci, immagini, emozioni e talenti in un’unica grande narrazione collettiva. Un viaggio tra emozioni, linguaggi dell’anima e creatività diffusa.

La musica, ma l’arte in genere – dice Bruno Lanza, direttore artistico dell’evento è in mutamento continuo.

Questo avviene anche grazie ai giovani che apportano alla note, il loro essere, il loro modo di sentire.

Credo fortemente nella capacità di mutare pelle, e conseguentemente, di arricchire la musica dei giovani.

Con questo evento abbiamo riunito una squadra di artisti che faranno di sicuro parlare di loro nel tempo. Considerata la difficoltà di trovare spazi per farsi conoscere siamo felici di offrire questa vetrina.

Promosso dall’Associazione Culturale MenteCuore, giovane di nascita ma già attiva nel territorio campano con progetti educativi, culturali e sociali, il Premio si propone di valorizzare i giovani artisti e le nuove forme di espressione contemporanea.

L’idea nasce dalla convinzione che la cultura sia un motore di cambiamento, capace di rigenerare comunità e aprire nuove prospettive, soprattutto nei contesti più periferici e autentici del nostro Paese.

“Con questo Premio, – dichiara Stefanina Russo, presidente dell’associazione MenteCuore – vogliamo offrire una piattaforma ai giovani artisti per esprimere la loro creatività e per essere riconosciuti per il loro talento. Crediamo fermamente che investire nei giovani sia investire nel futuro della cultura e dell’arte”.

“La missione della nostra associazione – sottolinea Mena Cirillo, vicepresidente e segretaria di MenteCuore – è quella di creare occasioni di crescita e di visibilità per gli artisti emergenti, affinché possano trovare il giusto riconoscimento e il supporto necessario per proseguire nel loro percorso creativo”.

La scelta del titolo “Mentre il treno va” non è casuale: richiama il senso del tempo che passa, delle occasioni da cogliere, della memoria e della speranza, temi ricorrenti nelle opere di molti artisti e profondamente radicati nella storia di Baiano, nodo simbolico di passaggi, partenze e ritorni.

I cantautori scelti per la finale sono: Serena Papa, Gennaro Quirito (Jen Quirito), Adelaide Cuciniello, Irma Cioffi, Chiara Borriello, Zaira Nobile, Gennaro Esposito, Arsenio Perrotta, Gianni Scardamaglio, Patrizia Baldassarre.

Con il presidente Romeo Barbaro in giuria ci saranno: Fabrizio Fierro, Salvatore Monetti, Nando Varriale, Lucia Cassini, Rosaria Elefante, Antonio Manganiello. Ai giurati l’arduo compito di scegliere i vincitori.

Ospiti della manifestazione del 30 maggio sono: Fabrizio Fierro, Stefania Donadio, Salvatore Ferraiuolo, Alfonso Giorno, Nando Varriale. La regia e la conduzione della serata sono affidate a Donato Eremita.

Sabato 31 maggio sarà di scena la pittura. Una folta schiera di pittori esporranno le loro opere e saranno giudicati da una giuria di esperti composta da:

Ciro Cioffi, Elio Rumma, Antonio Bianco, Catapano Fernando, Damiano Salvatore, Prisco De Vivo, Mario De Cicco, con direttore artistico il maestro Federico Natale.

Sarà un momento di arricchimento culturale quello di sabato in cui Liliana Mosca, Simona Insana, Seriana Guerriero, Annunziata Merone, Verdi Luca Aniello, De Riggi Maria, Lucia Rossi,

Mila Maraniello, Alessio Fasulo, Giulia Cirillo, Massimo Rossi (949 Creative Studio) Fiorentina Speciale, Gina Graziano, German Beltran, Celeste Napolitano, Giovanna Secondulfo, Carmela Sbrescia (Carmen Punto Arte), Shaarymah Villani, Rosa Amerato, Eduardo Bellotta , Gianfranco Coppola si fronteggeranno a colpi di pennello.

Il Premio è Patrocinato dal Comune di Baiano, nella figura del Sindaco Enrico Montanaro. Si avvale inoltre dei patrocini di:

TeleFutura; Associazione “I ragazzi della barca di carta”; Museo Civico di Roccarainola “Luigi D’Avanzo”; Club per l’UNESCO di Caserta; Rainbow diversamente Radio, Festival d’e ccriature, Wikipoesia, Wikipace, Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”, WikiTeatro, Repubblica dei Poeti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Per info: assmentecuore24@libero.it

Segreteria +39 375 791 3198