“Premio Talentum”: l’eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali. L’ edizione 2025 è dedicata al maestro Roberto De Simone.

Un evento che celebra il talento, l’arte e la cultura con una formula unica e suggestiva.

Il Premio Talentum, ideato dalla giornalista Roberta D’Agostino e dal regista e attore Gianni Sallustro,

è giunto al suo nono anno e torna anche quest’anno per premiare le eccellenze nei campi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del teatro e del cinema.

Il premio è organizzato dalla Talentum production di Marcello Radano.

Il premio è realizzato dallo scultore Fiormario Cilvini, i costumi sono di Costantino Lombardo,

le acconciature sono realizzate da Luca Riccardi,

il trucco da Gabriella Esposito. Consulente alla parte musicale del premio è Carmine Aymone.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 17:00 presso il Teatro Instabile Napoli (TIN), che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria corte rinascimentale.

Un’ambientazione scenografica d’eccezione accoglierà i partecipanti, con oltre 30 attori in costume d’epoca che faranno da cornice e

accoglienza agli ospiti e ai premiati, offrendo un’esperienza immersiva tra arte, storia e spettacolo.

“Abbiamo voluto creare una sorta di ‘ritrovo della qualità’, un luogo simbolico dove le eccellenze possano riconoscersi e dialogare, al di là delle appartenenze e dei confini disciplinari – afferma Roberta D’Agostino. –

Premiare il merito in un Paese dove spesso il talento viene trascurato è un atto necessario e profondamente politico.”

“Il teatro, con il suo linguaggio universale, diventa qui una corte ideale in cui accogliere chi ha saputo distinguersi per valore, passione e autenticità” – dichiara Gianni Sallustro. –

“Talentum è molto più di un premio: è una chiamata all’appartenenza, un rito collettivo che mette in scena il meglio dell’Italia che crea, pensa e ispira”.

Il Premio Talentum nasce con l’intento di valorizzare personalità che si sono distinte per impegno, creatività e passione,

contribuendo significativamente allo sviluppo culturale e artistico del nostro Paese.

I PREMIATI DELLA NONA EDIZIONE

Per l’edizione 2025, il Premio Talentum sarà conferito a:

Enzo Gragnaniello, Negrita, e Bruno Lanza – per la Musica

Nando Paone – per il Teatro

Lalla Esposito per il Teatro-canzone

Diego Dionoro e Ciro Pellegrino – per il Giornalismo

Francesco Somma – per la Cultura

Simona Rossi – per l’Arte

Flavio Iacones – per l’ organizzazione di eventi

Targa al merito a Tommaso Chimenti

L’atmosfera rinascimentale, la scelta accurata dei premiati e la cura della messa in scena fanno del Premio Talentum un evento originale nel panorama nazionale, capace di coniugare celebrazione e teatralità, memoria storica e attualità.

L’ingresso è su invito fino ad esaurimento posti