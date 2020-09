La storia del Calcio Napoli in un’antologia che lega memoria ed emozioni. Si terrà mercoledì 16 settembre alle 18, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico Maggiore la presentazione del libro “Interrompo dal San Paolo” (Giammarino Editore).

Moderatore il giornalista Valter De Maggio, direttore responsabile di Radio Kiss Kiss Napoli.

Protagoniste della serata saranno le giornaliste Melina Di Marino, Valeria Grasso e Argia di Donato, tre tra le venti coautrici della raccolta di racconti.

In “Era de maggio”, Melina di Marino ricorda l’unico gol segnato all’ombra del Vesuvio dall’allora e sempre amato capitano del Napoli, Francesco Montervino, in un Napoli-Chievo del 31/05/2009 terminato poi 3-0.

Valeria Grasso con il suo “Passione azzurra come il cielo e il mare”, parla di un calciatore che veste ancora oggi i colori azzurri, Dries Mertens e che, complice anche quel gol segnato il 18/12/2016 nella partita contro il Torino finita 5-3, è riuscito a bruciare ogni record, detenendo il primato per il maggior numero di reti segnate con la maglia del Napoli.

Argia Di Donato, invece ci riporta indietro nel tempo, nel lontano “17 febbraio 1974”, che è anche il titolo del suo racconto, e ricorda il primo gol segnato in maglia azzurra da uno dei capitani simbolo della squadra partenopea, vincitore del primo scudetto con Diego Armando Maradona, Giuseppe Bruscolotti. La partita era contro l’Inter di Mazzola e terminò 2-1.

L’evento, che rientra nell’ambito della programmazione culturale dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli avrà, tra gli altri, ospiti d’eccezione il Sindaco Luigi de Magistris e Francesco Montervino.

Letture a cura di Gianluca Masone, regista e attore.

Per lunghi anni “lo scusa Ameri” annunciato dal radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” è stato contemporaneamente l’occhio e il cuore di chi non c’era, passando – in qualche modo – la palla a chi ascoltava. La TV veniva solo dopo, a freddo. E lì la scelta della Rai fu quella del campanile garbato dei Necco, dei Vasino e dei Carino.

A sessant’anni dalla prima trasmissione, andata in onda il 10 gennaio del 1960, la forza del racconto forbito, incisivo, immediato, educato, mai edulcorato e sempre accompagnato con giusti aggettivi resiste anche allo strapotere dell’immagine televisiva.

Da queste basi nasce “Interrompo dal San Paolo”, debutta un progetto editoriale che riporta la fantasia al potere imbracciando il pensiero immaginario contro una narrazione attuale contaminata dall’abuso della tecnologia, fatta di numeri e percentuali che uccidono le emozioni.

Un volume curato dal giornalista Pietro Nardiello con la prefazione del presidente

nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, a cui hanno preso parte 20 donne tra giornaliste e scrittrici che hanno raccontato altrettante reti di calciatori che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a realizzare la storia del Calcio Napoli: da Sivori a Maradona, da Savoldi a Mertens, da Juliano a Insigne.

Tante storie dove i protagonisti non vedono il gol, o non riescono a vederlo, ma lo ascoltano alla radio, immaginando le gesta dei protagonisti. Sono queste le storie che formano la ricchezza di un libro che offre un punto di vista diverso dal modello “maschio”.