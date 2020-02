Primarie democratiche: si vota in New Hampshire

I sondaggi danno in testa il senatore Bernie Sanders e l’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, vincitori dei caucus in Iowa, dopo i quali nessuno dei candidati si è ritirato, per la prima volta dal 2004.

Si sono già concluse le primarie democratiche a Dixville Notch e Hart’s Location, due paesini del New Hampshire dove tradizionalmente si vota allo scattare della mezzanotte. Otto voti sono andati ad Amy Klobuchar, la senatrice del Minnesota che spera di ottenere dei risultati che possano finalmente lanciare la sua candidatura. Gli altri due candidati che hanno ottenuto più voti, rispettivamente quattro ciascuno, sono stati Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Da notare come anche Michael Bloomberg, il miliardario ex sindaco di New York che ha deciso di non correre in Iowa e New Hampshire per concentrarsi sulle tappe successive, ha ricevuto anche due voti da elettori che hanno scritto il suo nome sulla scheda. Joe Biden è volato in South Carolina prima ancora di conoscere i risultati. Secondo i sondaggi sul secondo turno rischia di arrivare addirittura quinto.