“Processo penale da remoto”: l’iniziativa del Movimento Forense di Torre Annunziata

Si terrà domani in diretta Facebook, il dibattito “Processo penale da remoto: misura eccezionale o nuovo approccio?”, organizzato dall’Associazione Movimento Forense della sezione di Torre Annunziata.

È programmata per domani, martedì 5 maggio, alle ore 19:00, la nuova iniziativa “Processo penale da remoto: misura eccezionale o nuovo approccio?”, organizzata dall’Associazione Movimento Forense.

Il dibattito sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Associazione e sarà un modo per discutere sulla modalità del processo penale svolto in via virtuale. Una modalità che attualmente risulta necessaria, a causa della situazione di emergenza sanitaria, ma che forse potrebbe in futuro essere riproposta e segnare una svolta nell’ambito giuridico.

A fare da moderatori saranno l’avvocato Pierpaolo Telese, presidente del Movimento Forense locale, e l’avvocato Mauro Lanzieri, membro del direttivo e responsabile informatico della sezione. Prenderanno parte al dibattito l’avvocato Massimiliano Cesali, presidente del Movimento Forense a livello nazionale, l’avvocato Maria Formisano, consigliere COA di Torre Annunziata, l’avvocato Salvatore Barbuto, segretario della Camera Penale di Torre Annunziata, e il dottor Nicola Russo, consigliere della Corte di Appello di Napoli.