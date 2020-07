Progetto ANSENUM: pubblicati nuovi bandi per l’assunzione a tempo determinato di figure professionali

Sono stati pubblicati nuovi bandi che porteranno all’assunzione a tempo determinato di figure professionali che saranno coinvolte nel progetto ANSENUM (AnNtichi SEmi NUovi Mercati) finalizzato al recupero di antiche coltivazioni e dei terreni ove queste venivano effettuate al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura.

Si ricercano in particolare:

– n. 7 esperti junior esterni con esperienza nelle attività di sensibilizzazione e animazione in settori rivolti alla viticoltura ed orticoltura. In particolare gli esperti dovranno svolgere: attività di supporto per l’organizzazione di incontri con gli agricoltori partner del progetto sulle opportunità di reddito e di valorizzazione offerte dall’introduzione delle varietà locali indicate al progetto; supporto alla pianificazione e all’organizzazione di eventi divulgativi sull’importanza storico culturale delle varietà tradizionali per i cittadini e addetti del settore agroalimentare; organizzazione di video-conferenze, webinar, meeting di gruppo online; pianificazione di visite guidate

– n. 2 esperti senior esterni con profilo tecnico-scientifico, ovvero con esperienza nelle attività di studio ed analisi delle piante caratteristiche del territorio campano.In particolare gli esperti dovranno svolgere: attività di classificazione ampelografica dell’uva “di sabato” sui Monti Lattari; redazione di prodotti scientifici atti all’attestazione dell’importanza dell’uva “di sabato” sui Monti Lattari; redazione di materiale didattico per la diffusione culturale dei risultati ottenuti dal progetto; redazione di materiale divulgativo per aumentare le possibilità di diffusione delle conoscenze dell’uva “di sabato” sui Monti Lattari; organizzazione di giornate di sensibilizzazione dedicate ai temi relativi alla gestione e tutela delle risorse agricole autoctone individuate dal progetto ANSENUM; organizzazione di giornate di sensibilizzazione e studio su specifici prodotti dell’agro biodiversità autoctona individuate dal progetto ANSENUM; organizzazione di incontri di presentazione dei rapporti, studi, relazioni prodotte nell’ambito del progetto ANSENUM.

Per entrambi i profili è richiesta una buona conoscenza diretta del territorio dei Monti Lattari.

Le domande di partecipazione devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 luglio 2020 esclusivamente:

– mediante consegna a mano presso la sede legale dell’Associazione turistica pro-loco sita in Vico Equense (NA) – C.A.P. 80069 – Via San Ciro 2 – previo appuntamento telefonico da concordarsi via mail al seguente indirizzo info@prolocovicoequense.it o al seguente contatto telefonico 331.3102009; in alternativa con raccomandata A.R. indirizzata all’Associazione turistica pro loco di Vico Equense, – C.A.P. 80069 – Vico Equense (NA).

ANSENUM è promosso dall’Associazione temporanea di scopo (A.T.S.) di cui è capofila l’Associazione turistica pro-loco di Vico Equense. Il progetto è stato finanziato con i fondi psr Regione Campania 2014-2020 (tipologia d’intervento 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”).

More info: https://www.prolocovicoequense.it/pubblicazioni/