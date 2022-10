Prorogata la domanda per i voucher sportivi. Di Maiolo: “bisogna raggiungere più cittadini campani possibile”

E’ stata prorogata la data di presentazione per la presentazione dei voucher sportivi destinati ai minori dai 6 ai 15 anni, residenti in Campania e facenti parte di nuclei familiari con redditi medio-bassi, con particolare attenzione in favore dei nuclei con minori diversamente abili a cui sono destinate specifiche risorse.

«A qualche settimana dall’annuncio dell’inizio di questo importantissimo progetto di cui sono stato tra i firmatari dell’emendamento, ora c’è una proroga della data di presentazione della domanda dei Voucher Sportivi allo scopo di raggiungere sempre più cittadini campani possibile. – Ha dichiarato il Consigliere della Regione Campania, Felice Di Maiolo – Di quest’iniziativa condivido i temi di inclusione sociale, convinto che lo sport permetta a tutti e, in particolare, alle nuove generazioni di usufruire di numerosi benefici, perciò, voglio ulteriormente segnalarvi questo importantissimo progetto con la data aggiornata.»

Infatti, l’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS), avvisa che ha approvato la riapertura dei termini per la manifestazione di interesse di ASD/SSD, affiliate CONI e/o CIP, a candidarsi per l’erogazione di voucher sportivi destinati ai minori dai 6 ai 15 anni, residenti in Campania e facenti parte di nuclei familiari con redditi medio-bassi, con particolare attenzione in favore dei nuclei con minori diversamente abili a cui sono destinate specifiche risorse.

Le domande, quindi, potranno essere presentate sino al prossimo 21 novembre 2022, alle ore 17.00.

Le famiglie che potranno beneficiarie dei voucher sportivi dovranno avere ISEE fino a € 17.000,00 e tre figli o ISEE fino a € 28.000,00 con quattro o più figli.

Ecco l’elenco completo delle associazioni e delle società di riferimento per tale progetto:

https://bit.ly/3SfW7pd