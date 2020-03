Protezione civile: il bollettino del 26 marzo

80.539 casi positivi e 8.165 morti dall’inizio dell’ epidemia. Ecco i dati della protezione civile aggiornati alle 17.00 di oggi.

Lazio

Roma 1.567

Latina 206

Frosinone 156

Viterbo 122

Rieti 41

In fase di definizione/aggiornamento: 4



Friuli Venezia Giulia

Trieste 385

Udine 460

Gorizia 75

Pordenone 295

In fase di definizione / aggiornamento: 8





Sicilia

Catania 346

Agrigento 55

Palermo 205

Messina 221

Siracusa 77

Enna 133

Ragusa 28

Trapani 49

Caltanisetta 50

In fase di definizione/aggiornamento: 0



Puglia

Foggia 305

Bari 387

Lecce 177

Brindisi 122

Barletta-Andria-Trani 85

Taranto 74

In fase di definizione/aggiornamento: 32



Trentino Alto Adige

Trento 1.297

Bolzano 906



Abruzzo

Pescara 445

Chieti 175

L’Aquila 64

Teramo 262

In fase di definizione / aggiornamento: 0



Umbria

Terni 178

Perugia 600

In fase di definizione/aggiornamento: 24





Molise

Campobasso 85

Isernia 9

In fase di definizione/aggiornamento: 9



Sardegna

Cagliari 83

Nuoro 52

Oristano 7

Sassari 331

Sud Sardegna 21

In fase di definizione / aggiornamento: 0



Valle d’Aosta

Aosta 408



Calabria

Cosenza 107

Catanzaro 53

Reggio di Calabria 123

Vibo Valentia 28

Crotone 80

In fase di definizione/aggiornamento: 2



Basilicata

Potenza 86

Matera 48

In fase di definizione / aggiornamento: 0