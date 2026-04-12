Pulcinella nella storia del Re: al Nostos un mondo di sberleffi e scoperte

Domenica 12 Aprile, alle ore 18:00, il palcoscenico del Nostos Teatro di Aversa si trasforma in un mondo di carta, sberleffi e scoperte. In scena “Pulcinella nella Storia del Re”, uno spettacolo scritto e interpretato da Paola Maria Cacace, con la supervisione artistica di Irene Vecchia.

Quando il pubblico è in sala, le luci si accendono, ma nessun attore si presenta sul palco, l’imprevisto diventa l’inizio di un’avventura straordinaria. Incoraggiato dagli spettatori, un Pulcinella “in carne ed ossa” decide di salvare la situazione catapultandosi sulla scena.

Calzata la maschera e imbracciati i burattini, Pulcinella mette in scena la storia di un re tiranno. Ma il confine tra realtà e finzione è labile: Pulcinella si immerge così profondamente nel racconto da trasformarsi egli stesso in un burattino. Attraverso salti, lazzi e marchingegni scenici, il protagonista affronta la prepotenza del sovrano in uno scontro che porterà entrambi a trovare la propria, autentica strada.

“Pulcinella nella Storia del Re” è un esperimento scenico affascinante che fonde la tradizione della Commedia dell’Arte con la magia del Teatro di Figura.

“Pulcinella viene da un mondo sognante, quasi immateriale,” spiegano le note di regia. “È il matto che decide di compiere il viaggio alla scoperta di sè stesso.”

L’evoluzione dello spettacolo segue questo percorso interiore: dalle dimensioni umane del palcoscenico si passa a un teatrino in miniatura, dove lo sguardo dello spettatore si concentra in pochi centimetri carichi di sorprese. È un invito a riscoprire il piacere della condivisione e la bellezza dell’incontro con l’altro.

Domenica 12 Aprile ore 18:00

“Pulcinella nella Storia del Re”

Scritto e interpretato da Paola Maria Cacace

Supervisione allo spettacolo: Irene Vecchia

Burattini e progetto scenografico: Irene Vecchia

Costruzione scenografia: Giglio

Musiche: Giglio

Tommasino l’asinello è stato costruito da Tommaso Caruso

Si ringrazia per il sostegno:

ManoValanza APS, Teatro Mobile Nazionale ets, Nostos Teatro, Casa Guarattelle e Bruno Leone.

Informazioni e Prenotazioni

Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6 – Aversa

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