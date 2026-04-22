Racconti per assecondare la malinconia di Cars: analisi chirurgica di un tempo spietato

Il 23 aprile sarà La giornata del libro e in vista di questa ricorrenza ho scelto di parlarvi dei Racconti per assecondare la malinconia di Raffaele Cars, edito Homo Scrivens.

La malinconia è un’emozione che contempla tante sfumature e note dell’anima: dalla tristezza profonda alla depressione. Ci parla di noi. Dei nostri desideri. Delle nostre aspirazioni, frustrazioni, paure e delusioni.

Raffaele Cars declina questo sentimento attraverso cinque storie di uomini e di donne comuni.

Coloro che non riescono a vivere in una società che non riconosce loro la possibilità di essere legittimi destinari di uno sguardo autentico di accettazione e di amore.

Quindi si rifugiano in pensieri insonni, in sogni utopici e distopici insieme. Immaginano di infilarsi sotto la pelle e nelle identità di altre persone contraddistinte – diversamente da loro – dal coraggio di osare.

Si perdono nelle trame della rete – che per loro diventa una possibile via di fuga dalla realtà o di contatto con essa. Altare di estremo sacrificio di sé, esposti allo sguardo impietoso altrui. O occasione di riscatto e di notorietà.

Ma questa scelta fa mancare loro l’incontro con la realtà fattuale, che pure si presenta attraverso fugaci sguardi e sorrisi, che alla fine essi rifiutano, perché si rivelano all’insegna dello scherno e della mancanza di empatia.

Altre volte, attraverso la rete incontrano i loro carnefici, sacrificando sè stessi sulla pira di una finta accettazione che li consuma.

Un vano tentativo compulsivo di essere all’altezza dello sguardo e delle aspettative di qualcuno. Anche se questo qualcuno è un sadico emotivo, che li porterà alla morte. Che li mutilerà, privandoli di quella capacità generativa di cui alcuni, in fondo, non si ritengono degni.

A un certo punto, però, uno sguardo fuggevole o un sorriso accennato, potrebbe avere il potere di riportarli alla e nella realtà. Potrebbe salvarli.

Ma loro rifiutano ostinatamente questa possibilità, perché non si ritengono meritevoli di altro, se non di essere oggetto muto e passivo dell’indifferenza, dello scherno, del disprezzo mascherato e della follia altrui.

Altre volte è una diagnosi medica infausta e inaspettata a restituirli al mondo. In questo caso, si crea un incrocio e una sovrapposizione insperati tra le due dimensioni: quella virtuale e quella reale.

Un incontro che diviene inaspettatamente e quasi involontariamente lo sprone a vivere, a mettersi alla prova e a sperimentare. Senza aver più paura del mondo circostante. Forse è l’idea di una vita, che va afferrata perchè fuggevole. Forse è quel respiro che diviene materialmente corto, ma intenso.

Un respiro a pieni polmoni, tipico degli ultimi attimi, che spinge a non tirarsi più indietro.

Fatto sta che, paradossalmente, una dimensione irrealistica come quella virtuale a volte contribuisce a restituire sapore, odore, colori, empatia e possibilità di contatto, all’esistenza stessa.

Le persone raccontate da Cars incarnano esseri umani che chiedono quasi il permesso di esistere e che scelgono di vivere in una dimensione transitoria, come ospiti indesiderati. Un destino che diviene accettazione rassegnata di una scelta altrui o di un’opzione casuale.

Poi arriva il momento in cui reclamano, timidamente, il loro posto nel mondo. Le loro, come direbbe Giuseppe Pontiggia, sono esistenze non illustri.

Sono rappresentanti e taciti portavoce di un modo differente – timido e scomodo – di stare al mondo.

Quello improntato alla capacità ideale e potenziale di vedersi davvero e di proteggersi vicendevolmente.

Raffaele Cars – con parole asciutte, affilate come coltelli e con una perizia chirurgica – riesce a scavare nelle emozioni dei suoi protagonisti. A volte ci restituisce storie disturbanti. Altre volte frammenti narrativi colmi di delicata speranza.

Spesso, sono narrazioni piene di un’ansia crescente. Di un rimpianto acuto, che è una lama per la mente e per il cuore, che si muove attraverso una capacità di scrittura fulminante.

Ricorrendo alle trame di questo libro breve, Cars ci parla di quella malinconia che è insieme fuga da e voglia di essere nel mondo.