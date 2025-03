Radici e ali: a San Giorgio a Cremano torna Ricomincio dalle Storie

Ricomincio dalle Storie ritorna a San Giorgio a Cremano per la sua quarta edizione coinvolgendo Villa Falanga, la Bibliobimbi e la Biblioteca di Villa Bruno.

Il tema scelto quest’anno per lo spin off di Ricomincio dai Libri dedicato alle storie per ragazzi e bambini è “RADICI E ALI” e invita a riflettere sul legame profondo tra le generazioni e sull’importanza del sostegno familiare nella crescita di ciascun individuo. La famiglia, come radice, dà nutrimento e stabilità, mentre le ali rappresentano la libertà di sognare, crescere e volare verso il futuro.

Quest’anno il Festival inaugura un’iniziativa innovativa: il Festival Diffuso dello Strorytelling che coinvolge scuole, famiglie e comunità in tutta Italia.

In collaborazione con l’associazione e con l’omonimo festival Coltiviamo Gentilezza, da marzo a maggio per tutti i partecipanti saranno organizzate decine di attività e condivisi moltissimi materiali col fine di coinvolgere e diffondere la magia delle storie al maggior numero di persone possibile.

Grazie a questa formula, ogni scuola e ogni famiglia avrà la possibilità di partecipare attivamente al festival, contribuendo alla creazione di un ambiente ricco di storie condivise.

Ciò permette di andare oltre i confini delle città: grazie al programma diffuso, ogni angolo d’Italia potrà essere parte di una rete più grande, dove le storie si intrecciano, si diffondono e creano connessioni tra le persone.

“Insieme, possiamo diffondere le storie di generazione in generazione, per costruire una rete di creatività, ascolto e condivisione, che rende ogni partecipante un protagonista del festival, ovunque si trovi” spiega Viviana Hutter, direttrice creativa di Ricomincio dalle Storie e ideatrice del Festival Diffuso.

Per far parte di questa avventura, basta iscriversi gratuitamente sulla landing page del progetto ed entrare quindi nel programma “Ricomincio dalle Storie Racconti in Rete”.

Iscrivendosi, le scuole e le famiglie potranno scaricare gratuitamente materiali didattici, esercitazioni, idee e suggerimenti per lavorare sul tema “RADICI E ALI” con bambini, ragazzi e adulti. Saranno fornite tempistiche dettagliate e indicazioni pratiche su come sviluppare il proprio percorso di storytelling, per far emergere la bellezza delle relazioni familiari e dei sogni che ci guidano.

Andando alla pagina dedicata è necessario solo compilare il form di iscrizione.

Il progetto nella sua totalità mira a creare una rete di storie, dove i nodi della rete sono persone, referenti, che desiderano gestire attività e promuovere l’idea che attraverso la condivisione di storie una comunità possa crescere in maniera sana e coesa.

Ogni nodo della rete sarà un testimone di storie, un facilitatore che, attraverso laboratori, incontri e attività, contribuirà a far vivere il festival in modo diffuso e partecipato. Questi referenti saranno figure fondamentali per garantire che le storie, le emozioni e i valori legati al tema “RADICI E ALI” raggiungano il maggior numero di persone possibile creando spazi di ascolto, riflessione e crescita.

“L’idea è di mettere in moto un processo di condivisione che va oltre il semplice racconto, ma che diventa un vero e proprio strumento di crescita collettiva. Le storie, infatti, non solo arricchiscono l’immaginario, ma sono anche un veicolo potente per costruire relazioni più solide e consapevoli all’interno delle comunità. Attraverso i racconti, ciascun nodo della rete contribuisce a un circuito virtuoso che trasforma le parole in azioni concrete, che promuovono il benessere e la solidarietà tra i membri della comunità” sottolinea ancora la direttrice creativa del Festival.

A seguire la lista delle attività differenziate per età e ordine di scuola, ognuna con il suo livello di complessità in base all’età e al grado scolastico, che le persone possono scaricare gratuitamente, dopo essersi iscritte la Festival tramite pagina dedicata.

Le attività completate e inviate alla segreteria del Festival verranno poi condivise sui canali ufficiali di Ricomincio dalle Storie.

Sono 10 PASSI IN 10 SETTIMANE, per avvicinare il mondo dei grandi a quello dei più giovani e viceversa. Alla fine delle 10 settimane, il festival avrà inizio e sarà allestito uno spazio per ospitare i lavori delle scuole che saranno messi in mostra al pubblico per la durata del festival.

L’iscrizione delle scuole deve arrivare entro il 10 marzo e tutti i materiali devono arrivare ogni settimana. Si concluderà tutto il 18 maggio.