Ragazze investite a Roma, arrestato Pietro Genovese

Arrestato Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo, per omicidio stradale. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ha investito e ucciso le sedicenni Gaia e Camilla.

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 21 dicembre e domenica 22. Le due ragazze, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, si trovavano nella zona di Ponte Milvio, quando sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada. Il ragazzo si è fermato subito dopo lo schianto ed ha atteso l’arrivo dell’ambulanza. Il ragazzo è risultato positivo all’alcool e ad alcune sostanze, anche se non è ancora chiaro se si tratti di sostanze stupefacenti a causa di alcuni medicinali presi da Paolo Genovese. Le indagini comunque procedono e si attendono altre risposte anche dall’analisi del cellulare di Genovese per verificare se al momento dello schianto lo stesse utilizzando per parlare o chattare con qualcuno. Nel frattempo resta ai domiciliari.