Rainbow: una vivida testimonianza di guerra al Teatro Serra

Il Teatro Serra chiude la stagione con la versione estesa di “Rainbow” testimonianza di guerra di e con Francesco Rivieccio. Aiuto regia Shanti Tammaro. Dal 9 all’11 maggio, in Via Diocleziano 316.

Storia vera di un ragazzo mandato in guerra troppo presto di e con Francesco Rivieccio finalista nel 2023 al Premio “Serra-Campi Flegrei” con il testo in forma di monologo breve. Foto di scena Giuseppe Iazzolino. Venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00.

Siamo in un campo di calcio di provincia, durante la finale del campionato di Prima Divisione. È il 1940, lontano imperversa la Guerra ma oggi è una bella giornata e il cielo stesso sembra mandare il pallone della vittoria sui piedi di un ragazzo pronto a segnare. Un fischio interrompe l’azione. Non è l’arbitro; è l’esercito venuto a reclutare i giocatori per rinchiuderli in un sommergibile di collegamento tra l’Italia e la Libia. Avranno il permesso di giocare sulla sabbia tra un viaggio e l’altro, fino alla sfida decisiva: quella per la vita.

“Lo spettacolo racconta la storia vera di mio nonno, apprendista elettricista, che a 17 anni, fu prelevato dal campo della sua città e arruolato come marinaio nel sommergibile ‘Enrico Toti’ che, miracolosamente, affondò l’inglese ‘Rainbow’ durante una battaglia sottomarina nel Mar Ionio” racconta l’autore.

Un ricordo straziante per il protagonista che tornerà a casa dopo cinque anni. Pubblicato sulla prestigiosa rivista “Teatro Contemporaneo e Cinema” e apparso come novella, nella raccolta “Racconti dalla Campania” della Rudis Edizioni, il monologo breve ha ottenuto riconoscimenti come: Miglior Monologo al Premio Renato Barbieri, “Miglior Corto” al Calabria Teatro Festival, Miglior Testo al Festival Franco Angrisano.

“Rainbow”

di e con Francesco Rivieccio

assistente alla regia, Shanti Tammaro

foto di scena, Giuseppe Iazzolino

Venerdì 9 maggio 2025, ore 21:00

Sabato 10 maggio 2025, ore 19:00

Domenica 11 maggio 2025, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eny9Ym5YOr0