Recovery Fund, Conte: “Grande risultato dell’UE”

Il Premier Conte, fuori Palazzo Chigi, ad alcuni cronisti presenti ha cosi commentato il Recovery Fund, il piano Marshall pronto a salvare l’Europa.

“La proposta della commissione Ue è “un risultato assolutamente impensabile solo fino a qualche mese fa, e un primo passo significativo in vista del negoziato al Consiglio europeo del 19 giugno in cui bisognerà portare a casa questo importante risultato” le parole del Premier visibilmente contento per la scelta.

Share This: