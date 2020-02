Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota a marzo

Si voterà il prossimo 29 marzo nel Referendum per il taglio dei parlamentari.



La cosiddetta “riforma Fraccaro”, dal nome dal sottosegretario pentastellato alla presidenza del Consiglio, taglia 345 poltrone in Parlamento.

Se il Referendum confermasse la legge approvata dalla prossima legislatura vi saranno 115 Senatori in meno e 230 Deputati in meno.

Tuttavia non sarà immediatamente in vigore: sarà necessario ridisegnare i collegi elettorali e modificare le norme che regolano l’elezione del presidente della Repubblica, e poi sciogliere le Camere per indire nuove elezioni.