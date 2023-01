Regione Campania, cinque nuovi eletti in Consiglio sostituiscono gli approdati in Parlamento

Il Consiglio regionale della Campania, nella seduta di oggi, ha provveduto a convalidare la nomina dei nuovi consiglieri regionali subentrati in qualità di primi tra i non eletti al posto di quelli approdati in Parlamento a seguito delle recenti elezioni Politiche.

Si tratta dei leghisti Antonella Piccirillo, in luogo di Gianpiero Zinzi, e Aurelio Tommasetti che prende il posto di Attilio Pierro. Dell’esponente di Forza Italia Francesco Cascone, che subentra ad Annarita Patriarca. E di Cosimo Amente, di Fdi, che in Consiglio prende il posto di Michele Schiano di Visconti. Infine Roberta Gaeta, prima dei non eletti nella circoscrizione Napoli della lista unitaria Europa Verde-Demos, subentra al neo parlamentare Francesco Borrelli.

Con l’occasione – a inizio seduta – il presidente dell’assemblea Gennaro Oliviero ha comunicato l’adesione dal primo gennaio al gruppo del Partito Socialista Italiano – Campania Libera dei consiglieri Luigi Abbate e Maria Luigia Iodice.