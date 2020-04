Regione Campania, ristorazione aperta il primo maggio

Con una ordinanza firmata dal governatore della regione De Luca, per la giornata di festa di domani del primo maggio le categorie maggiormente colpite da Covid-19 potranno restare aperte.

“Si ricorda che il prossimo 1 maggio le attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), possono restare aperte con le modalità stabilite dall’ordinanza precedente, quindi per l’attività di consegna a domicilio”.

Ottima notizia, quindi, per i ristoratori dopo un periodo di forte crisi in cui hanno dovuto chiudere i propri locali anche e per oltre un mese e mezzo.