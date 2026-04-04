Rescigno e Da Michele: torna la colomba limited edition che parla del territorio

Per il terzo anno consecutivo, le due storiche famiglie napoletane celebrano il loro legame centenario con unacolomba “Limited Edition” che unisce eccellenza artigiana e materie prime d’eccellenza.

Quando la tradizione del pane incontra l’arte della pizza, nasce qualcosa di unico. Per la terza Pasqua consecutiva, il Panificio Antonio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World rinnovano il loro sodalizio celebrando il “matrimonio dell’arte bianca”. Una collaborazione che affonda le radici nel passato e si traduce oggi in una colomba artigianale in edizione limitata, simbolo di un’identità partenopea condivisa.

La colomba è in vendita nello storico Panificio Antonio Rescigno, via Cirillo 74, via Foria 40, piazza Leonardo 11, via Simone Martini 54 e via Antignano 7, e a l’Antica Pizzeria Da Michele Aversa (Viale Europa 318), Pompei (via Lepanto 213), Caserta (Corso Trieste 74) e Salerno (piazza Sedile di Portanova 21).

« Abbiamo deciso di proporre la più tradizionale delle colombe, con prodotti campani di grande qualità, per raccontare, attraverso un prodotto dell’arte bianca, l’essenza delle nostre due tradizioni centenarie» afferma Antonio Rescigno con i figli Annalisa, Daniela e Mimmo.

Il legame tra le due famiglie non è solo professionale, ma dinastico. «La famiglia Rescigno è composta da panificatori da cinque generazioni» spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. «Ciò che pochi sanno è che Eufemia, figlia del capostipite Francesco Rescigno, sposò Salvatore Condurro, figlio del fondatore della nostra pizzeria. Erano i miei nonni: questa colomba è, prima di tutto, un omaggio alle nostre radici».

La colomba tradizionale del Panificio Rescigno con l’Antica Pizzeria Da Michele in the world punta tutto sulla qualità degli ingredienti.

«Dopo il successo degli anni scorsi, con la colomba tradizionale di Rescigno e l’Antica Pizzeria Da Michele in edizione limitata continuiamo a celebrare questo ‘matrimonio dell’arte bianca’ come primo momento di un percorso di gusto e storia senza tempo» prosegue Francesco De Luca, AD della MITW.

Il segreto risiede nella selezione maniacale delle materie prime campane: la farina Caputo, la stessa utilizzata nelle oltre 70 sedi mondiali de l’Antica Pizzeria Da Michele, e il burro Fior d’Agerola, storico fornitore di latticini della rete, per garantire morbidezza e profumo inconfondibili.

www.micheleintheworld.com

www.panificioantoniorescigno.it