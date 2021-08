“Rhythm”: una nuova produzione discografica dedicata ai ritmi di tutti gli stili di danza

Dopo il successo di “Dillo Alla Danza vol 2“, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Danza, l’associazione Stefano Francia EnjoyArt lancia una nuova produzione discografica dedicata ai ritmi di tutti gli stili di danza. La collana discografica, disponibile su tutti i digital store (Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music… ) sarà composta da vari volumi, ognuno dei quali studierà il ritmo di una singola danza. I primi 3 volumi sono dedicati al ritmo del Cha Cha Cha e della Rumba e un volume dedicato al relax e alla meditazione.

“Rhythm” è studiata per agevolare l’insegnamento musicale e coreutico di ogni singolo ballo. In ogni volume amatori e professionisti possono sviluppare la loro tecnica seguendo il ritmo della danza selezionata.

“Relaxing“, invece, è una collana che raccoglie brani composti per accompagnare il danzatore nell’ attività di rilassamento quotidiano e meditazione composti a 432 Hz. L’accordo a 432 Hertz (Hz) risuona con le frequenze fondamentali del vivente: battito cardiaco, replicazione del DNA, sincronizzazione cerebrale, e con la Risonanza di Schumann e la geometria della creazione. La musica influenza il cervello ed il corpo, utile per alleviare lo stress, ridurre la depressione e contrastare stati mentali negativi. Molte ricerche hanno evidenziato che alcuni dei principali modi in cui la musica può aiutarci a sentirci meglio, è ridurre l’ansia, migliorando l’accettazione di sé e facilitando la comunicazione e le relazioni con gli altri; ascoltare musica è altamente legato all’aumento di stati di felicità. La musica a questa frequenza è stata utilizzata per migliaia di anni come musico terapia.

Le pubblicazioni discografiche “Rhythm” prodotte dalla Stefano Francia EnjoyArt non hanno melodie musicali, ma sono concentrate sui ritmi accompagnati da solo armonie per sviluppare maggiore concentrazione e apprendere meglio il rimo del ballo stesso. Oggi avere una conoscenza di base della musica, e in particolare del ritmo, aiuta nei movimenti e nell’armonia del copro. Una base ritmica è il giusto supporto per memorizzare la coreografia, per migliorare la coordinazione con il partner o i partner e, soprattutto, a muoverci a tempo. Ogni singola traccia è utile ai principianti per imparare i primi passi, agli amatori e i professionisti per potenziare la tecnica.

“Rhythm” è un progetto di Fabrizio Silvestri e Bernardo Lafonte. La produzione è affidata al Pomodoro Studio Edizioni Musicale e la distribuzione, negli store digitali, alla Always Record. La composizione delle basi musicali ritmiche di latini, standard, liscio e ballo da sala e caraibici è affidata all’artista Americana Julie Collins.

