Runes of Kashmir-Led Zeppelin revival: un tributo a un gruppo iconico al Serra

“Runes of Kashmir-Led Zeppelin revival” tributo ai Led Zeppelin al Teatro Serra di Napoli che venerdì 27 e sabato 28 febbraio alle 20:00 ospiterà il gruppo composto da Luca Melorio (chitarra), Rita Genni (voce), Emanuel Savarese (batteria) e Giuseppe Bucciero (basso). Foto Raimondo Fiorenza. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316.

Quello dei “Runes of Kasmir” è un progetto musicale nato dal desiderio di confrontarsi con la profondità della musica dei Led Zeppelin con rispetto e passione sincera, senza imitazioni forzate, grazie al band leader Luca Melorio – nome d’arte Norman Cooper – chitarrista solista dal marcato stile blues cresciuto a “pane e Jimmy Page”, che a dieci anni di distanza dalla sua ultima esperienza alla guida di una Zeppelin tribute band, decide di riportare in scena quel suono mistico, coinvolgendo alcuni artisti con i quali ha già condiviso percorsi recenti, come Emanuel Savarese e Rita Genni voce di rara intensità, graffiante, sensuale e struggente che non “esegue” Robert Plant, ma ne reinterpreta lo spirito hard blues con stile personale, senza snaturarlo. Il risultato è un viaggio sonoro apprezzato anche dai fan più intransigenti, privo di sovrastrutture digitali, fatto di sudore, amplificatori valvolari e assoli incandescenti, eppure sorprendente.

Ogni esibizione cerca di catturare l’equilibrio tra forza e libertà espressiva per un’esperienza autentica di reciproco ascolto con il pubblico. I brani, tanto iconici per la storia del rock quanto attuali, suggeriscono atmosfere spirituali che travalicano la musica; il nome stesso richiama due simboli dell’immaginario zeppeliniano: le rune dell’album del 1971 e “Kashmir”, uno dei brani più iconici e visionari del repertorio.

con Luca Melorio (chitarra), Rita Genni (voce), Emanuel Savarese (batteria), Giuseppe Bucciero (basso)

foto di scena, Raimondo Fiorenza

Venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:00

Sabato 28 febbraio 2026 ore 20:00

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aiD3L3XXnPc