Russia, ecco il vaccino Sputnik V

Il ministro della salute russo Mikhail Murashko, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato che in Russia è pronto ad essere messo in circolo un vaccino contro il Covid-19.

Secondo quanto riferito dal ministro, infatti, lo Sputnik V – questo il nome ufficiale del vaccino – sviluppato dal Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, sta cominciando ad arrivare negli ospedali.

I primi a sottoporsi a terapia, saranno oltre 40.000 russi, ed è stato approvato rapidamente dopo essersi dimostrato in grado di sviluppare l’immunità contro il virus nei test sugli umani.

La Russia prevede di produrre 500 milioni di dosi del vaccino nel prossimo anno, con la produzione e le sperimentazioni cliniche previste anche in molti altri paesi.

Il vaccino vettore adenovirale consiste in due dosi, la seconda delle quali viene iniettata tre settimane dopo la prima.

Sputnik V è stato testato su 76 volontari in due istituzioni separate: l’Università Sechenov con sede a Mosca e il Burdenko Main Military Clinical Hospital del ministero della Difesa russo. Nelle prossime settimane verranno condotti studi di Fase III che coinvolgono decine di migliaia di volontari. Maggiori informazioni sugli studi pre clinici e clinici del vaccino dovrebbero essere pubblicate nella prossima settimana per dissipare i timori degli osservatori riguardo alla sicurezza del vaccino.