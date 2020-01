Russia, Putin punta alla modifica della costituzione

Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato a sorpresa le dimissioni.

Questo è quanto sostenuto da alcuni media russi, con il Premier che ha ringraziato i suoi ex fidati per il lavoro svolto in questi anni.

Il tutto, a margine d iuna decisione del Premier di voler modificare la costituzione russa.

Vladimir Putin ha annunciato di voler creare la carica di vice capo del Consiglio di Sicurezza russo e assegnarla a Dmitri Medvedev, suo braccio destro che però al momento sembra essere in conflitto con lui su alcune idee.