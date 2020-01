Sal Da Vinci a “Donne Nel Pallone” in onda su Julie Italia

Questa sera, giovedì 16 gennaio, andrà in onda dalle ore 20:00 su Julie Italia (canale 19 DTT), la quattordicesima puntata della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, il salotto rosa del calcio campano, ideato e condotto dalla giornalista sportiva Sonia Sodano.

In questa prima puntata del 2020 partiremo parlando del momento del Napoli: in campionato, dopo la sconfitta sfortunata di 1-0 contro la Lazio per una debacle difensiva, gli azzurri, per la 20° giornata, si preparano ad affrontare allo Stadio San Paolo la Fiorentina di Iachini. In Coppa Italia il Napoli ha affrontato in casa il Perugia vincendo 2-0 con una doppietta di Lorenzo Insigne, ritornato al gol e martedì 21 gennaio dovrà affrontare la Lazio ai quarti, pochi giorni prima della gara con la Juventus in Serie A. Analizzeremo anche i movimenti in entrata, le trattative in corso e le cessioni del mercato, con particolare attenzione ai neo acquisti Lobotka e Demme.

Non mancheranno le sorprese e le novità. Nuova rubrica del 2020 è “Vip nel Pallone” a cura della giornalista e addetto stampa del programma Adele Monaco, che stasera vedrà protagonista l’artista partenopeo Sal Da Vinci, attualmente in scena con lo spettacolo “La fabbrica dei sogni” al teatro Augusteo di Napoli.

Nell’ultima parte della trasmissione spazio come sempre al calcio femminile, con le prossime gare della 12° giornata di Serie A e, per la serie B, una menzione speciale alle ragazze del Napoli che affronteranno in casa il Vittorio Veneto, dopo la sconfitta in trasferta col Ravenna. Spostandoci in Eccellenza, le nostre telecamere hanno raccolto le dichiarazioni del Presidente Astarita, dell’Asd Indipendent in un servizio esclusivo a cura di Vittoria Biancardi.

Tutte le tematiche verranno discusse con Claudia Vivenzio di calcionapoli1926 e la giornalista Maria Consiglia Izzo di culturaacolori.it. In studio, oltre alla conduttrice Sonia Sodano, l’opinionista fissa Gabriella Calabrese de Ilnapolionline e Adele Monaco al desk. Altro ospite della puntata sarà Andrea Orlandini, ex centrocampista di Napoli e Fiorentina.

Al termine della puntata, sulle note della splendida voce della testimonial della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, la modella e cantante Carla Maddaloni, a tutte le ospiti sarà consegnato un gioiello ispirato al Napoli, realizzato a mano da Maria Gargiulo in arte Mary Corda, del marchio “Passione Corda”, sponsor di “Donne Nel Pallone”.