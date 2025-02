Sala Ichos: un febbraio tra mente e cuore, all’insegna della sperimentazione

Teatro Sala Ichòs di San Giovanni a Teduccio (Via Principe di Sannicandro 32/A) inaugura il mese di febbraio con un’offerta teatrale densa di emozioni, riflessioni e sperimentazioni artistiche.

Tre spettacoli, tre storie diverse, tre modi di interpretare la scena contemporanea, accomunati dalla volontà di raccontare il presente attraverso il linguaggio teatrale e la danza contemporanea. Un’occasione unica per il pubblico di vivere un’esperienza culturale intensa e coinvolgente. Si parte con Uccellini di Scampia il 7, 8 e 9 febbraio, una produzione Mudra Arti dello Spettacolo; si prosegue con Io e Picasso lo spettacolo di danza contemporanea a cura di Akerusia Danza. Conclude il mese a Sala Ichòs Casualmente Subaffitto di Luca Gaeta, prodotto da Mudra Arti dello Spettacolo.

Uccellini di Scampia (7- 8 – 9 febbraio)

Il 7 e 8 febbraio ore 21.00 e il 9 febbraio alle 19.00, la Sala Ichòs ospita Uccellini di Scampia, un’opera che mescola memoria e poesia, portando in scena il ritorno di Tonino nel quartiere d’infanzia dopo una lunga permanenza al Nord. Un viaggio nei ricordi, tra passato e presente, attraverso il ritratto di Scampia e delle sue contraddizioni, con il tocco visionario del testo di Roberto del Gaudio. Adattato e diretto da Ciro Pellegrino, lo spettacolo vede in scena Ciro Pellegrino, Angela Rosa D’Auria e Olimpia Panariello, con un contributo musicale di Antonio Santaniello e Vito Raosa e la voce off di Sara Penelope Robin. Un racconto poetico e intenso, capace di trasportare il pubblico tra le strade e le storie di un quartiere simbolo.

Io e Picasso (21 febbraio)

L’arte prende vita con Io e Picasso, il 21 febbraio, ore 21.00. La compagnia Akerusia Danza porta in scena uno spettacolo che unisce teatro, danza e musica per raccontare il dialogo immaginario tra l’artista contemporaneo Mario Serra e il grande Pablo Picasso. Un viaggio tra le riflessioni artistiche e personali, tra ispirazione e contraddizioni, tra arte e vita. Interpretato dalla voce narrante di Giorgia Palombi, con le evoluzioni danzate di Marcella Martusciello su coreografie di Elena D’Aguanno, lo spettacolo prende forma attraverso la musica di Mario Serra e Ludovico Serra e un gioco visivo che trasforma la scena in una tela in movimento. Una performance evocativa e suggestiva, che esplora il mondo dell’arte con un linguaggio innovativo e coinvolgente.



Casualmente Subaffitto (22 – 23 febbraio)

Il mese teatrale si chiude il 22 febbraio ore 21.00 e il 23 febbraio ore 19.00 con Casualmente Subaffitto, un’opera che con ironia e intelligenza affronta il tema della precarietà lavorativa e sociale. Tra battute serrate e situazioni assurde, lo spettacolo racconta la storia di due fratelli, un aspirante attore e una docente precaria, alle prese con il rischio di sfratto e con una convivenza sempre più caotica, aggravata dalla presenza di un vicino invadente e di un eccentrico Content Creator. Scritto da Luca Gaeta e diretto da Giuseppe Calabrese e Francesco Esposito, lo spettacolo vede in scena Luca Gaeta, Sara Sarracino, Michele Civitillo e Alessio Cristilli, offrendo al pubblico una riflessione pungente sulla realtà contemporanea tra risate e momenti di amara verità.

Biglietto intero: 10 € – ridotto: 8 €

Parcheggio gratuito in loco

Info e prenotazioni: cell. 366 8711689