Salone Internazionale del Libro di Torino sulla liberazione di Boualem Sansal
Nota stampa del Salone Internazionale del Libro di Torino sulla liberazione di Boualem Sansal
«L’Algeria ha graziato lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, in carcere dallo scorso novembre e condannato a cinque anni di prigione per le sue parole ed opinioni. Sansal ha 76 anni e sappiamo essere malato da tempo.
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scorso maggio, scrittrici, scrittori e intellettuali hanno dato vita a una staffetta di parole in suo sostegno, unendosi alle iniziative del mondo editoriale europeo.
Oggi possiamo finalmente esultare per la sua liberazione: la liberazione di un uomo, delle sue idee e parole, voce della libertà di pensiero.
Ci auguriamo che questo atto rappresenti un passo verso un futuro in cui la critica e la libertà di espressione non siano punite o temute, ma ascoltate».
12 novembre 2025