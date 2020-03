Salvatores e la sua idea di documentario sul Coronavirus

Il premio Oscar Gabriele Salvatores è pronto ad un documentario sulla vita degli italiani in piena emergenza per il Covid-19.

S’intitolerà “Viaggio in Italia” e racconterà la vita e le emozioni degli italiani chiusi a casa, la nuova idea del regista.

A partire dai prossimi giorni, infatti, attraverso i canali social e i tradizionali mezzi di comunicazione verrà lanciato un appello a coloro che vorranno inviare materiali inediti, girati restando rigorosamente in casa, che raccontino come si trascorre il tempo, cosa si vede dalle proprie finestre, quali paure, riflessioni e pensieri ci accompagnano, chi è al lavoro e chi a riposo forzato.

La ricerca dei materiali seguirà una cronologia, cominciando a raccontare l’inizio dell’epidemia, quando si guardava alla Cina pensando fosse lontana, fino ad arrivare a ciò che stiamo vivendo oggi. Il film, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, si avvarrà della partecipazione e della collaborazione di istituzioni, associazioni di volontariato, scuole di cinematografia e comunicazione ed enti.