Salvini apre a governo di unità: “Al voto tra 8 mesi”

Il leader della Lega Matteo Salvini si è detto favorevole ad un governo pronto ad accompagnare l’Italia alle elezioni.

L’ex ministro dell’Interno è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale ieri aveva chiesto un incontro, in cui ha espresso tutto il suo malcontento per l’operato del governo Conte con il quale il paese non decolla.

“Io a vedere affondare l’Italia non ci sto. La Lega c’è per accompagnare il Paese fuori dal pantano, accompagnare il Paese al voto” ha detto Salvini che poi ha continuato dicendo “Non stiamo proponendo accordi a nessuno, neanche a Renzi che è già al governo. Mai nella vita un governo organico con il Pd”.