San Gennaro, Maradona e lo sciopero dei Miracoli: uno sguardo acuto sulla città e i suoi cambiamenti

R. Inizialmente la pellicola doveva essere solo di stampo documentaristico. Poi l’idea si è evoluta e a questa parte se n’è affiancata una più propriamente di fiction in cui San Gennaro, sceso in città, si accorge che le sue statuine – quelle vendute a San Gregorio Armeno dai vari artigiani, a rappresentare l’anima e i cambiamenti della città – sono meno richieste e meno costose di quelle dedicate al Pibe de oro. Quindi decide, scandalizzato, di ristabilire le opportune gerarchie. In qualche modo, quindi, poniamo in dialogo queste due figure, in bilico tra fede religiosa e laica, le due facce complementari di un sentimento fideistico complesso e sfaccettato. Come recita lo slogan del film: “La Fede è una cosa seria ma il calcio è una religione”. San Gennaro, attraverso i secoli, è stato un interlocutore privilegiato per i Partenopei, deputato ad ascoltare e a risolvere i problemi della gente, trasversalmente alla condizione socio-economica. Attraverso queste due figure, il docufilm racconta cosa sia successo nel corso degli anni e come la città sia sempre stata in grado di mantenere un delicato equilibrio tra tradizione e innovazione.