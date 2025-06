San Giuseppe Vesuviano celebra Enzo Bonagura con un concorso canoro: presentata la prima edizione

Si è svolta presso la sala parrocchiale di Piazza Risorgimento a San Giuseppe Vesuviano la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del concorso canoro dedicato a Enzo Bonagura, figura emblematica della tradizione musicale partenopea. L’evento, molto partecipato, è stato promosso dalla Parrocchia di San Giuseppe Vesuviano, in collaborazione con la Proloco San Giuseppe Vesuviano APS e con il contributo della Regione Campania.

La prima edizione del concorso intitolato a Enzo Bonagura non è solo una celebrazione della sua memoria, ma anche un ponte tra passato e futuro, tra la tradizione musicale e la creatività delle nuove generazioni. A moderare con grande professionalità l’incontro è stato il dottor Antonio Agostino Ambrosio, presidente della Proloco San Giuseppe Vesuviano APS, che ha guidato gli interventi degli ospiti istituzionali e artistici presenti. Tra questi, padre Rosario Avino, parroco della comunità, l’on. Francesco Iovino, consigliere della Regione Campania, il maestro Fiorella Boccucci, direttore artistico della kermesse, il maestro Angelo Caldarelli, direttore musicale, il regista Jean Luc Servino e il giornalista Gennaro Ambrosio, direttore di Tribuna Vesuviana.

La finalissima del concorso si terrà sabato 6 settembre 2025, alle ore 20.30, in Piazza Garibaldi a San Giuseppe Vesuviano. Un evento attesissimo che vedrà 15 cantanti finalisti, appositamente selezionati, esibirsi con alcune tra le più belle melodie napoletane d’epoca, come previsto dal regolamento. Un viaggio musicale nel tempo, che punta a valorizzare non solo il repertorio classico napoletano, ma anche nuovi talenti, offrendo loro una concreta possibilità di crescita artistica e visibilità pubblica. A suggellare il prestigio dell’iniziativa, la diretta in Mondovisione streaming curata da Radio Punto Nuovo, che permetterà al pubblico da ogni parte del mondo di assistere all’evento e immergersi nell’atmosfera senza tempo della musica napoletana.

Il concorso nasce per rendere omaggio a Enzo Bonagura, poeta e compositore nato proprio a San Giuseppe Vesuviano il 13 aprile 1900, e scomparso a Nemi (Roma) il 17 marzo 1980. Delle sue origini amava ricordare con orgoglio:

«Nacqui alle falde del Vesuvio sul cominciar del secolo in una casa dai balconi pieni di gerani. Era scavata nell’arsa roccia la strada che conduceva al mare di Napoli».

Definito poeta melico per la profondità emotiva dei suoi versi, Bonagura seppe coniugare lirismo e musica in modo unico, raccontando sofferenze, amori e struggimenti umani con una sensibilità rara. Fu autore di circa mille canzoni, tutte pubblicate e molte delle quali musicate da grandi maestri come Cioffi, Anepeta, Buonavolontà, Benedetto, Falvo e Ruccione. Tra le sue composizioni più celebri, diventate veri e propri simboli della musica napoletana nel mondo, ricordiamo:

Maruzzella, Cerasella, Scalinatella, Surriento d’e’ nnamurate e Sciummo.