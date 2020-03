San Marzano Attiva, emergenza Coronavirus: attivato il servizio “Pacco alimentare per persone in difficoltà”

San Marzano Attiva, in collaborazione con Rete Solidale e Humanitas, parte la distribuzione di pacchi alimentari per le persone indigenti e famiglie in difficoltà. L’iniziativa mira ad aiutare le famiglie che vivono un particolare periodo di disagio economico. I pacchi verranno consegnati a San Marzano sul Sarno ai nuclei familiari, in difficoltà in questo periodo di emergenza legato al Coronavirus. A comunicarlo è il coordinatore di San Marzano Attiva, Salvatore Annunziata. Dopo le iniziative adottate finora dall’associazione San Marzano Attiva: Pronto Spesa e farmaco e la consegna delle mascherine a tanti cittadini. Ora per venire incontro alle tante difficoltà, che stanno vivendo le famiglie in questo particolare momento di crisi, di concerto con Rete Solidale, con il suo presidente Antonello Di Cerbo e Humanitas, con il presidente Roberto Schiavone, abbiamo deciso di avviare la distribuzione dei pacchi alimentari.

”Grazie all’accordo raggiunto dalla nostra associazione, con Rete Solidale e con la collaborazione della Humanitas – spiega Salvatore Annunziata, coordinatore di San Marzano Attiva – Siamo riusciti ad organizzare, sul territorio di San Marzano sul Sarno, la distribuzione di pacchi alimentari, proprio per venire incontro alle tante esigenze di persone che per causa forza maggiore non stanno lavorando e che davvero non riescono più ad andare avanti. Cercheremo di accontentare quante più famiglie possibile, in base alle richieste, ma chiedo a tanti di avere rispetto e dare la precedenza a chi davvero in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà. Quindi, solidarietà da parte di tutti a chi non lavora e, visto il prorogarsi delle restrizioni, non lavorerà per almeno altri 20 giorni.

Tutto questo è possibile grazie alla grande disponibilità del presidente di Rete Solidale Antonello Di Cerbo, che ringrazio pubblicamente, e grazie anche alla straordinaria collaborazione di Roberto Schiavone presidente dell’Humanitas. Per evitare assembramenti, vietati dalla legge, il servizio è stato affidato agli operatori della Humanitas che, in questa fase così delicata e difficile, si stanno distinguendo per impegno e abnegazione nell’assistenza ai concittadini in isolamento domiciliare e nel venire incontro alle esigenze di anziani soli, disabili e di altri soggetti in difficoltà. I volontari, muniti di dispositivi individuali di protezione, si recheranno presso il domicilio degli aventi diritto e provvederanno a

consegnare le confezioni. I cittadini interessati all’erogazione dei pacchi alimentari sono pregati vivamente di rimanere a casa in attesa dell’arrivo dei volontari.”

Per info e prenotazioni: 3356594927 – 0818434871

Durante la telefonata verrà comunicato il nome del/della Volontario/a che si recherà al domicilio, riconoscibile con distintivo della Humanitas.

Comunicato stampa