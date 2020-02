San Valentino, consigli utili per la cena più romantica dell’anno

Sono le 17.30 del giorno di San Valentino. Avete dimenticato di prenotare un tavolo e ora non ne trovereste uno nemmeno con un miracolo. Tranquilli! La cena a casa resta sempre la scelta più romantica. Continua a leggere per avere qualche spunto per una cena d’effetto anche se con poco tempo a disposizione.

Cosa c’è di più bello che rimanere a casa con la persona amata, senza tutte quelle coppie che devono uscire per forza quell’ unica sera all’anno e non faranno altro che darvi fastidio per tutta la sera?

Restate a casa e preparate una cena per il vostro amato. Si può fare qualcosa d’effetto anche con poche ore a disposizione, quindi bando alle ciance ed iniziamo.

Per prima cosa correte a comprare una bottiglia di prosecco ed una di vino bianco, ricordatevi di metterla in frigo appena arrivati a casa. Il bianco si accompagna perfettamente al pesce che sarà la nostra scelta per stasera. Anche se non siete bravissimi nell’arte culinaria, il pesce cuoce in poco tempo e vi permetterà di fare una bella figura. Ovviamente tutto dipende anche dal vostro budget, quindi, se vi piacciono, potete optare anche per le ostriche che sono notoriamente afrodisiache. Altrimenti vi proponiamo qualcosa di più economico.

Zenzero

Lo zenzero ha un forte potere afrodisiaco in quanto riesce ad aumentare la circolazione sanguigna e quindi l’apporto di flusso sanguigno negli organi.

Code di scampi con finocchi e zenzero

Una ricetta che potrà essere pronta in 15 minuti al massimo

Ingredienti:

250 gr di code di scampi

1 arancia grande

1 finocchio grande

sale dell’himalaya

pepe rosa

olio extravergine d’oliva

Procedimento

Pelare a vivo l’arancia, tagliarla a tocchetti e metter in un recipiente. Unire il finocchio fatto a fettine sottili. Salare, pepare, condire con l’olio e lasciare riposare. le code si scampi possono anche essere consumate a crudo se opportunamente abbattute o congelate, altrimenti basta scottarle in padella antiaderente molto calda, un minuto per lato. Unire all’insalata di finocchi ed arance a spolverare con abbondante zenzero. Se volete al posto della polvere potete aggiungere all’insalata tocchetti di zenzero fresco per dare un pò più di “spinta” al piatto.

Peperoncino

Il peperoncino stimola la vasodilatazione periferica, aumenta l’afflusso di sangue agli organi genitali, dato che è un vasodilatatore aumenta la potenza sessuale.

Linguine con pesce spada, olive nere, pomodorini e peperoncino

Per questa ricetta ci vorrà giusto il tempo di cottura della pasta.

Ingredienti:

160 gr di linguine

140 gr di pesce spada

100 gr di pomodorini ciliegino

40 gr di olive tagiasche

aglio

olio

peperoncino a volontà

Procedimento

Fate rosolare in padella l’olio con uno spicchio d’aglio ed il peperoncino. Nel frattempo lavate i pomodorini e tagliateli in quattro, una volta pronto l’olio, quando l’aglio sarà ben imbiondito, versateli in padella e lasciate andare per qualche minuto. Non troppo perchè i pomodorini non devono risultare spappolati. Contemporaneamente tagliate il pesce spada e le olive a cubetti. Unite le olive ai pomodorini e successivamente il pesce spada. Nel frattempo avrete già messo la pentola dell’acqua e iniziato a cuocere la pasta. Se il sugo vi sembra troppo asciutto aggiungete un mestolo d’acqua. Scolate la pasta qualche minuto prima ed unitela al sugo per ultimare la cottura. In questo modo si amalgamerà tutto per bene grazie all’amido rilasciato dalla pasta. Salare e servire.

Cioccolato

Il cioccolato contiene teobromina, caffeina e feniletilamina. La teobromina stimola il cuore, la caffeina è un potente eccitante, la feniletilamina è un antidepressivo, e agisce nel nostro cervello producendo endorfina, l’ormone del piacere.

Tortino dal cuore caldo con cioccolato fondente e rum

Possono essere preparati prima e lasciati in forno, al momento giusto basterà un quarto d’ora ed il tortino sarà pronto.

Ingredienti:

150 gr di cioccolato fondente

150 gr di burro

100 gr di zucchero

3 uova

40 gr di farina

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di rum

a piacere della scorza d’arancia

burro + cacao amaro per imburrare gli stampini

zucchero a velo e panna montata per decorare

La dose è per sei tortini, perchè si possono tranquillamente congelare e conservare per un’altra sera romantica.

Sciogliere il cioccolato e il burro a bagnomaria oppure al microonde. Unire lo zucchero e lasciare raffreddare il composto. Una volta raffreddato incorporare le uova, la farina, il sala, il cucchiaio di rum e a piacere la scorza d’arancia, amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Imburrare e spolverare di cacao gli stampini, suddividere il composto dei tortini al cioccolato per 3/4 dello stampo ( in cottura si gonfieranno leggermente ). Se si vogliono cuocere subito riporre i tortini per circa 90 minuti in congelatore prima di cuocerli così che una volta in cottura il cuore rimarrà fuso, altrimenti riporre in frigorifero.

Per il resto lasciate fare alla fantasia. Una bella tovaglia rossa sarebbe l’ideale ma qualsiasi cosa andrà bene. Basta una candela con qualche calice ed il gioco è fatto. Se non avete un cestello per il ghiaccio basta prendere una caraffa con qualche cubetto di ghiaccio per tenere in fresco il vino. Se avete dimenticato la candela basterà un bicchiere, acqua olio ed uno stoppino fatto la carta. Mettete una bella playlist da Spotify ed il gioco è fatto.

Buon San Valentino a tutti