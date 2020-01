Sanremo 2020, Elettra Lamborghini duetta con Myss Keta

Sono stati annunciati, in queste ore, i duetti dei 24 Big, previsti per la terza serata del Festival di Sanremo, in onda giovedì 6 febbraio 2020.

Nuove polemiche sul 70esimo Festival della Canzone Italiana. Elettra Lamborghini viola il regolamento di Sanremo? Nella serata dei duetti, la bella ereditiera si esibirà con Myss Keta, proponendo una cover di “Non succederà più. Una canzone che Mori cantò effettivamente a Sanremo del 1982, ma non nell’ambito della gara, bensì in qualità di ospite.

Si intravedono già le polemiche per questa scelta, che farà certamente discutere ed andrà ad aggiungersi a quelle ben più gravi dei giorni scorsi, con le accuse di sessismo ad Amadeus. La cosa certa è che il regolamento dà ragione ad Elettra Lamborghini nel non vietare esplicitamente canzoni fuori gara. I duetti della terza serata devono essere infatti, collegati al Festival di Sanremo, e, in particolare, ispirarsi alla sua storia. Ed è proprio questa espressione che lascia spazio a interpretazioni varie perché non specifica se le canzoni debbano essere state in gara o semplicemente eseguite all’Ariston. Per il momento tutto tace riguardo la scelta della cantante bolognese, ma ci aspettiamo che scoppi il caos da un momento all’altro.