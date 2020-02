Sanremo 2020, la scaletta della prima serata

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 sarà possibile ascoltare i brani di 12 big e 4 Nuove Proposte.

La kermesse canora avrà inizio con una prima serata ricca di ospiti, da Emma Marrone a Fiorello, passando per Tiziano Ferro e Al Bano e Romina Power. A esibirsi martedì 4 febbraio saranno: Achille Lauro (Me ne frego); Anastasio (Rosso di rabbia); Bugo e Morgan (Sincero); Diodato (Fai rumore); Elodie (Andromeda); Irene Grandi (Finalmente io); Le Vibrazioni (Dov’è); Marco Masini (Il confronto); Raphael Gualazzi (Carioca); Riki (Lo sappiamo entrambi); Rita Pavone (Niente – Resilienza 74); Alberto Urso (Il sole ad Est). L’ordine in cui si esibiranno non è stato ancora comunicato. Gli spettatori del Festival di Sanremo 2020 ascolteranno anche quattro Nuove Proposte. In particolare si esibiranno: Eugenio in Via di Gioia (Tsunami); Fadi (Due noi); Leo Gassmann (Vai bene così) e Tecla Insolia (8 marzo).