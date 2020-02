Sanremo 2020, vince Diodato

Il cantante di origini pugliesi, con il brano «Fai rumore» trionfa alla 70esima edizione del Festival. Secondo Francesco Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari.

Ha vinto Diodato e non è una grandissima sorpresa, alla fine della prima serata era già nel podio, classificandosi al terzo posto. E più o meno è sempre rimasto in quella posizione.

«Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile». Una vittoria dedicata però dal cantante anche alla propria famiglia e all’intera squadra di lavoro.

Durante la serata finale sono stati consegnati, anche altri premi: il Premio della Critica “Mia Martini” – assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston – che è andato a Diodato con il brano Fai rumore, che si è aggiudicato anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” – assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori -; il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo – assegnato dalla Commissione musicale – è andato a Rancore per il brano Eden; il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale – assegnato dall’Orchestra del Festival – è andato a Tosca per il brano Ho amato tutto. Infine il Premio TIMmusic per il brano più ascoltato sulla app omonima è andato a Francesco Gabbani per il brano Viceversa.

La classifica completa – da cui sono stati esclusi Bugo e Morgan, squalificati dopo la quarta serata – è questa:

Diodato Francesco Gabbani Pinguini Tattici Nucleari Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Elodie Achille Lauro Irene Grandi Rancore Raphael Gualazzi Levante Anastasio Alberto Urso Marco Masini Paolo Jannacci Rita Pavone Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Giordana Angi Elettra Lamborghini Junior Cally Riki

La serata finale del Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Diodato, è stata seguita in media ieri su Rai1 da 11 milioni 476mila spettatori con il 60.6% di share, il miglior risultato in termini di share dal 2002, quando l’ultima serata del Festival, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, raccolse il 62.66%.