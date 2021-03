Sanremo 2021, Gli Armonika celebrano Colapesce e Dimartino con una cover

Sanremo ha calato il sipario da pochi giorni, ma come spesso accade le canzoni del Festival si apprezzano solo la settimana successiva la competizione canora.

E questa 71 esima edizione non è stata da meno.

Se i Maneskin hanno alzato il trofeo portandosi a casa la vittoria del televoto, oggi gli artisti in gara fanno i conti con le visualizzazioni dei social di Youtube e di Vevo ma soprattutto con gli ascolti di radio e Tv.

Ecco che a sorpresa, una delle canzoni più ascoltate, vero tormentone di quest’anno, diventa “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino giunti quarti sul podio.

A testimonianza di ciò i video si Tik Tok e Facebook di persone che imitano il balletto minimal dei due compositori, i primi spot televisivi e i meme.

A tifare per l’inedito duo anche Gli Armonika che inizio Festival avevano stilato una loro personalissima classifica di gradimento mettendo sullo scalino più alto del podio Colapesce Dimartino, seguiti da Ghemon e Irama.

“Secondo noi – affermano Antonio Ucciero e Erika Calì – “Musica Leggerissima” è il classico tormentone sanremese. Una canzone fresca, allegra che resta in testa e che si presta a milioni di usi come colonna sonora. Colapesce e Dimartino sono due autentici geni della comicità musicale. Con il loro brano hanno davvero ripercorso i tormentoni passati come Elio E le Storie Tese e lo Stato Sociale.

Ci dispiace molto che non siano arrivati sul podio e non abbiano ricevuto un premio della critica. Ecco perché abbiamo pensato di fare una nostra cover per diffondere ancora di più questo “motivetto che ci piace tanto” per rimanere in tema.

Certo – prosegue il duo – ci piacerebbe calcare quel palco, scendere quella scalinata ed esibirci. E’ il nostro sogno nel cassetto e speriamo che magari già l’anno prossimo riusciamo a tirare fuori la canzone giusta per partecipare al Festival. Sarebbe il coronamento dei tanti sforzi fatti negli anni”.

https://www.youtube.com/watch?v=WdWFs5tzAZg

Share This: