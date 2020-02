Sanremo, il resoconto della terza puntata

La terza puntata del Festival, andata in scena ieri sera all’Ariston, ha visto il ritorno in auge di momenti passati, poichè i big si sono sfidati con delle canzoni che hanno fatto la storia dei Festival.

Ieri erano presenti due regine e co-conduttrici della serata: la prima, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in abito lungo color carne tempestato di paillette. Amadeus si improvvisa showman, si è tolto la sciarpa bianca che spicca sullo smoking di velluto nero e ha lasciato intravedere una maglia della Juventus. Il pubblico ha riso divertito, lui si è poi rimesso la giacca rassegnandosi a portare i colori della squadra avversaria alla sua. A vedere la fidanzata, è arrivato poi in platea anche Cristiano Ronaldo, poi omaggiato da Amadeus con un gagliardetto della Juventus.

Dopo nove anni di assenza, un emozionato Amadeus ha poi annunciato il ritorno di Roberto Benigni a Sanremo per la 70^ edizione del Festival della Canzone Italiana. In smoking e camicia bianca senza cravatta, il Premio Oscar è salito sul palco prima di dare sfoggio ad uno dei suoi celebri monologhi.

Hanno fatto la loro comparsa, poi, il secondo ospite internazionale che era Mika e Tiziano Ferro, per cantare la sua hit “In mezzo a questo inverno”. Prima di leggere la classifica, c’è ancora tempo per una sorpresa, con Bobby Solo che ha duettato, al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2020, con Alketa Vejsiu sulle note di “Una lacrima sul viso”.