Sanremo, le anticipazioni della seconda serata

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima serata che ha regalato momenti emozionanti come il duetto di Gessica Notaro e Antonio Maggio sulle note de La faccia e il cuore, il Festival di Sanremo 2020 torna in onda stasera, con la seconda serata.

Sul palco del Teatro Ariston arriveranno due giornaliste. Direttamente dal Tg1, infatti, arriveranno Emma D’Aquino e Laura Chimenti che, per una sera, abbandoneranno i panni di donne esperte della cronaca per trasformarsi nelle primedonne del Festival.

Le quattro Nuove Proposte in gara durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020, invece, saranno: Fasma (Per sentirmi vivo), Matteo Faustini (Nel bene e nel male), Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio), Marco Sentieri (Billy Blu), mentre i dodici big che si esibiranno saranno Giordana Angi (Come mia madre), Francesco Gabbani (Viceversa), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Junior Cally (No grazie), Elettra Lambroghini (Musica e il resto scompare), Levante (Tikibombom), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Tosca (Ho amato tutto) e Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango). Gli ospiti della serata sono i Ricchi e Poveri nella formazione originale formata da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio e Zucchero.