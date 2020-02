Sanremo, Morgan: un premio prima della bufera all’Ariston

«Ho fatto questo festival non per la canzone di Bugo, ma per Sergio Endrigo». Due ore prima di salire sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 7 febbraio, Morgan si è presentato al Roof Garden del Casinò di Sanremo per ritirare un riconoscimento durante la 7° edizione del “Premio Eccellenze d’Italia” condotto da Francesco Mogol e Rosaria Renna.

Salito sul palco, dopo aver fatto i complimenti ad Amadeus per aver organizzato un buon festival, si è soffermato sulla bellezza del brano “Canzone per te” interpretato la serata precedente, e le sue stilettate al collega facevano già presagire la bufera da li a poco in diretta televisiva.

Morgan, nonostante il suo estro e la sua geniale follia, sul palco del Premio Ecccellenze d’Italia è stato simpatico e divertente ed è stato molto applaudito dai 250 ospiti dell’evento.

L’evento, firmato da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia in collaborazione il gruppo di moda e cinema Fahion T, è poi proseguito con la premiazione di eccellenze nel campo dell’impresa, della moda e dello spettacolo. Hanno ricevuto il riconoscimento: l’attore Roberto Farnesi, il cantante Fausto Leali, Franco Nicastri per Nartist, Diego e Alessio Ferron, della Riseria Ferron per il Ristorante Alla Torre, Giovanna Arnoldi per Otto&Mezzo Cashemere, Roberta Bonfanti per il Grand Hotel Imperiale a Forte Dei Msrmi, Donato Pistola per le cantine Wine Moss, Domenico Barbano e Mirella Rocca per Fashion T, Chantal Arora per Glam Confidential, Lino Rollo per Miss Fashion One, Veronica Gautschi, Nicola Palermo e Roberto D’introno per Terrazze Monachile, Alessandro Crolla e Alessandro Gentili per Birrificio Dr. Barbanera, Lorenza Nardo per Esternamente Rock, Simone Ruggeri per Caremoli & Ruggeri, Antonio Di Sieno, Moris Craffonara per il Club Moritzino. Tante le altre celebrities presenti: Anna Falchi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Ludovica Pagani, Antonio Mezzancella, Francesca De Andrè, Giorgio Manetti, il cantante David Crooner, Elisa De Panicis, Antonella Salvucci, Maria Monsè, Marianna Bonavolontà.

