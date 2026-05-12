Sapori di Napoli: la tradizione rivisitata partenopea sbarca a Bruxelles

La tradizione gastronomica campana sbarca nel cuore dell’Europa grazie a Gennaro Galeotafiore e alla sua azienda Sapori di Napoli, protagonisti dell’evento internazionale “Europa & Territori – Eccellenze in connessione”, in programma a Bruxelles.

Fondata nel 1999, Sapori di Napoli è oggi un punto di riferimento per la valorizzazione della cucina partenopea, in particolare della friggitoria tradizionale napoletana. Un progetto nato dalla passione e dalla visione imprenditoriale di Galeotafiore, chef e ambasciatore del gusto campano nel mondo, nominato “Ambasciatore DOC Italy per il fritto napoletano”.

Fritto napoletano artigianale: tradizione, qualità e innovazione

Con oltre 25 anni di esperienza, Gennaro Galeotafiore ha saputo trasformare il fritto in una vera arte gastronomica. Dalla selezione rigorosa delle materie prime alla lavorazione artigianale, ogni prodotto firmato Sapori di Napoli racconta una storia di qualità e identità territoriale. Specialità come crocchè, arancini e il celebre “crocchettone” XXL rappresentano oggi simboli riconosciuti della cucina napoletana nel mondo, protagonisti di eventi internazionali e apprezzati da un pubblico sempre più ampio.

Sapori di Napoli: crescita, espansione e successo internazionale

Dal laboratorio artigianale degli esordi, l’azienda ha costruito un percorso di crescita solido e continuo:

1999–2009: sviluppo e affermazione nel mercato locale con prodotti di alta qualità

2010–2019: consolidamento del brand e lancio della linea “Sfornamì”, dedicata ai prodotti da forno

2020–oggi: espansione internazionale attraverso fiere ed eventi, promuovendo il vero street food napoletano nel mondo.

Dalla Campania all’Europa: radici forti e visione globale

Nonostante il successo internazionale, Sapori di Napoli resta profondamente legata al territorio campano, con due realtà di riferimento:

Trattoria pizza e fritti a Nola

Tenuta koral a Moiano (BN), location per eventi esclusivi

Il futuro del fritto napoletano nel mondo

L’obiettivo è chiaro: espandere ulteriormente il marchio, sviluppare nuovi prodotti e portare la tradizione napoletana autentica in nuovi mercati internazionali.

“Continueremo a regalare attimi di felicità attraverso il nostro cibo, in ogni momento della giornata”, afferma Gennaro Galeotafiore. “Il nostro impegno è mantenere viva la tradizione, innovando senza perdere l’anima della cucina napoletana.”

Con la partecipazione all’evento di Bruxelles, Sapori di Napoli si conferma ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, portando il fritto napoletano artigianale al centro della scena gastronomica internazionale.