Sarah Maestri madrina del a premio festival  CortoCulturalClassic 2021

L’attrice Sarah Maestri sarà una delle protagoniste della serata premio festival CortoCulturalClassic 2021 dedicato ai short movie. L’attrice Sarah Maestri, madrina della serata, sarà affiancata da un gruppo di giovani attori. La serata per il sesto anno consecutivo si svolgerà a Palma Campania, territorio ricco di storia e tradizioni a partire dai tempi di Alfonso d’ Aragona. L’assessore alla cultura Dott.ssa Elvira Franzese insieme al sindaco Dott. Nello Donnarumma, con la Napoli Cultural Classic e le associazioni palmesi Gulliver, I giovani di vico, O’ Pizzone, Lexis, Proloco Castello di Palma, stanno operando in un modo attento e dal respiro internazionale affinché Palma Campania diventi anche un piccolo polo di cultura cinematografica per giovani autori. La serata del 25 settembre è diretta dall’attore, regista e autore Massimo Andrei che da 7 anni ne è anche il direttore artistico e presidente di giuria. Vi aspettiamo tutti alla serata premio che vi regalerà la magia del cinema indipendente e d’autore.

Di seguito elencate le categorie con i corti selezionati per le terne finali tra i quali saranno decretati i vincitori:

Migliore attore protagonista:

1. DEATHMATE – Rocco Fasano

2. L’ITALIA CHIAMO’ – Alessandro Haber

3. HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – Luigi Fedele

4. MOTHER – Oltjon Bilaj

5. FISH MAN – Filippo Scotti

Migliore attrice protagonista:

1. NINNAÒ – Donatella Finochiaro

2. DOROTHY NON DEVE MORIRE – Milena Vukotic

3. HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI – Cecilia Dazzi

4. MOTHER – Francesca Carrain

5: Il PRIGIONIERO – Sabrina Impacciatore

Migliore attore non protagonista:

• OLTRE I GIGANTI –

• VEGETARIANI – Vincenzo Sorice

• MOTHER – David White

• SERVI DI BICICLETTE –

Migliore attrice non protagonista:

• NINNAÒ – Angela Fontana

• E’ STATO SOLO UN CLICK – Carmen Giardina

• DOROTHY NON DEVE MORIRE –

Migliore sceneggiatura:

1. NINNAÒ –

2. HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI –

3. NO ES COMA –

4. MOTHER – Andrea Bonanni

Migliore fotografia:

1. OLTRE I GIGANTI

2. NINNAÒ

3. FISH MAN

4. WHERE THE LEAVES FALL

Migliore musica:

1. OLTRE I GIGANTI

2. NINNAÒ

3. DOROTHY NON DEVE MORIRE

4. L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO

Migliore regia:

• NINNAÒ –

• HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI –

• FISH MAN –

Miglior cortometraggio:

1. MOTHER – regia Antonio Costa prodotto Antonio Tozzi

2. HO TUTTO IL TEMPO CHE VUOI

3. ININNAÒ

4. DOROTHY NON DEVE MORIRE

Miglior costume:

1. OLTRE I GIGANTI

2. NINNAÒ

3. DOROTHY NON DEVE MORIRE

4. L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO

5. WHERE THE LEAVES FALL

Miglior scenografia

1) L’ULTIMO WHISKY CON IL CAPPELLAIO MATTO

2) NINNAÒ

3) FISH MAN –

4) LA GENTE DI NAPOLI –

Share This: