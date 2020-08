Scuola, Azzolina: “Assumeremo 85mila insegnanti”

Nuove opportunità di lavoro per la scuola. Secondo il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, saranno assunti 85mila nuovi insegnanti a tempo indeterminato.

Agli insegnanti da assumere si uniranno agli 11mila amministrativi. I concorsi partiranno dai primi di ottobre secondo Azzolina, nel frattempo i docenti saranno assunti in parte con delle graduatorie a esaurimento, in parte anche con le graduatorie dei vecchi concorsi.

Intanto per il rientro a scuola il Ministero dell’Istruzione ha firmato, con le organizzazioni sindacali, il Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico in totale sicurezza, un documento che offre regole alle istituzioni scolastiche. “Un accordo importante – commenta la ministra Azzolina – che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità”.