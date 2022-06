Scuola, Cosimo Ferri e Flora Frate, entrambi deputati di Italia Viva, hanno annunciato l’approvazione dell’emendamento che da il via alla procedura straordinaria dedicata agli insegnanti di religione. Una battaglia per la scuola e l’istruzione che i due deputati sembrano portare avanti con enorme convinzione.

Scuola, Ferri e Frate (Iv): “Approvato emendamento per insegnanti di religione”

“Approvato l’emendamento per la procedura straordinaria dedicata agli insegnanti di religione. Un risultato importante che ci inorgoglisce”. Lo affermano Cosimo Ferri e Flora Frate, deputati di Italia Viva.

“Questa battaglia di civiltà è stata vinta grazie al contributo del gruppo parlamentare di Italia Viva al Senato che, insieme agli altri gruppi, ha reso possibile ottenere tale risultato. Questo emendamento dimostra che la strada da percorrere è quella del dialogo con le parti sociali e della rappresentanza istituzionale.

E’ questo il compito della politica. Continueremo a portare avanti la nostra proposta di legge incardinata alla Camera dei Deputati. Sulla scuola c’è ancora molto da fare. Sono tanti i settori in sofferenza per i quali occorre dare risposte concrete. Molti si limitano alle promesse e agli slogan. Ai tweet noi preferiamo la Gazzetta Ufficiale e per questo non ci fermeremo”, concludono.