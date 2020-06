Scuola, si ricomincia il 14 settembre

Azzolina: “Lavoro complesso ma realizzato tutti insieme. Fatta buona politica per il bene della scuola. Risultato importante”, dice. E sottolinea: “Necessario il miliardo in più per la scuola che ho chiesto”.

La conferenza stampa di oggi pomeriggio conferma l’accordo tra regioni ed Enti locali. Ancora no di De Luca. “Non daremo l’intesa, non diremo che siamo d’accordo con le misure che saranno prese”, ha affermato il governatore della Campania prima della conferenza, ribadendo la “nostra critica ferma al ministro dell’Istruzione per la quale i problemi della scuola sono diventati marginali rispetto alla politica politicante”. E ha aggiunto: “Non daremo l’intesa perchè consideriamo irresponsabile il voto il 20 settembre e non è stato definito l’organico dei docenti”.

“Le scuole riapriranno l’1 settembre per i corsi di recupero e il 14 c’è la riapertura vera e propria”, dice il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, intervenuto a SkyTg24. “Il 20 settembre – aggiunge – spero davvero che si riesca a fare quello che in tanti stanno chiedendo, cioè cercare luoghi alternativi alle scuole per svolgere le elezioni. Diversamente sarebbe onestamente un cazzotto nell’occhio e una vera beffa. Spero si risolva positivamente”.