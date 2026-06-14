Se la laurea è efficace si resta a lavorare al Sud

Tasso di occupazione al 91,6% con il 71,3% dei laureati occupati in Campania e solo lo 0,5% ‘in fuga’ all’estero. La ‘fotografia’ annuale del Rapporto AlmaLaurea “Laurea e occupazione” consacra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli tra le Università italiane con i migliori numeri di placement dei propri laureati.

“Il dato che più ci inorgoglisce – sottolinea il Rettore Lucio d’Alessandro – è quello relativo all’elevato numero dei nostri laureati che riesce a trovare lavoro proprio sul nostro territorio, una scommessa non facile del Mezzogiorno ma sulla quale al Suor Orsola investiamo da anni, ad esempio adeguando annualmente la nostra offerta formativa alle esigenze presenti e future del mercato del lavoro. Un adeguamento costante che avviene in modo concertato con il mondo delle imprese e delle professioni che fa parte del board progettuale di ogni nostro corso di laurea”. Un esempio su tutti è quello del Corso di laurea triennale in Economia aziendale che il Suor Orsola, esattamente 10 anni orsono, è stata la prima Università italiana a declinare sulle nuove opportunità (anche occupazionali) dello sviluppo della green economy.

E proprio questa impostazione di progettualità della formazione in adeguamento costante premia i laureati del Suor Orsola con uno dei dati più importanti del rapporto annuale AlmaLaurea, che nel 2025 ha analizzato le performance formative e occupazionali di circa 335mila laureati di 81 diverse università italiane. Si tratta dell’efficacia della laurea come spendibilità sul mercato del lavoro che al Suor Orsola arriva all’86,3% rispetto alla media nazionale del 75,1%.

“Il numero programmato di tutti i nostri corsi di studio – evidenzia il Rettore Lucio d’Alessandro – ci consente un lavoro capillare non solo da un punto di vista didattico ma anche per quanto riguarda l’orientamento professionale praticamente personalizzato svolto dal nostro Placement Office & Career Service”. La costruzione del percorso professionale al Suor Orsola inizia dal primo anno con molti insegnamenti votati alla pratica professionale, professionisti dei vari settori a fare da docenti e soprattutto immediate e molteplici occasioni di testarsi ‘on the job’ con stage e tirocini. L’82,7% dei laureandi Unisob, già nelle lauree triennali, svolge tirocini e stage prima di laurearsi. Un dato di proporzioni enormi se rapportato con la media degli altri Atenei italiani ferma al 59,6% e campani che si attesta al 53,5%.

“Fare per imparare è da anni uno dei ‘marchi di fabbrica’ del nostro sistema didattico – evidenzia il Rettore – e poi c’è il nostro corpo docenti nel quale accanto ai professori ‘ordinari’ ci sono i manager, gli imprenditori, i magistrati, gli psicologi, insomma tutti i migliori esponenti del mondo delle professioni nei settori formativi delle scienze umanistiche, giuridico-economiche, formative, della comunicazione e delle lingue internazionali, che sono tra i nostri principali settori didattici”.

L’efficacia del sistema formativo del Suor Orsola emerge in maniera molto netta anche nella sezione del rapporto AlmaLaurea dedicata alla regolarità del corso di studi. Il 66,1% dei laureati Unisob termina l’università in corso. Un dato notevolmente migliore sia della media campana (53,0%) sia della media nazionale (60,4%). Con tutti questi numeri superiori alla media nazionale diventa conseguenziale che al Suor Orsola la valutazione complessiva dell’esperienza universitaria fatta dai laureati e raccolta dal rapporto AlmaLaurea superi il 93% tanto che l’83,8% dei laureati Unisob si riscriverebbe nello stesso Ateneo, un dato ampiamente superiore alla media nazionale del 72,1%.