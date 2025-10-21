Se ne frega la luna, stanotte” il libro di Clelia Moscariello presentato venerdì 24 Ottobre ore 17.00 al Tin – Teatro Instabile di Napoli.

Con l’autrice ne parla la giornalista Pina Stendardo.

Un lavoro introspettivo che nasce dal profondo legame tra sé stessa e la luna.

«Il mio ultimo libro: Se ne frega la luna, stanotte – dice l’autrice – racconta del mio rapporto con il “cielo”, inteso sia come elemento naturale, sia come fattore metafisico.

Infatti, questa mia quinta raccolta racconta, forse, più delle altre, la mia tribolata ma costante tensione verso il mondo “altro” dalla materialità e dalla fisicità in cui siamo immersi tutti noi esseri umani e la mia eterna voglia di “infinito”.

La mia quinta silloge è dedicata a mia madre, che io definisco “una luna immensa”.

In un certo senso, questa miscellanea di ballate e racconti intende “chiudere il cerchio” e sceglie di farlo tornando alle origini antiche, mie e dell’essere umano, in generale.

Se ne frega la luna, stanotte narra, in effetti, del legame intrinseco e ancestrale (a livello personale e collettivo) con gli elementi della natura, in particolare, della connessione,

non solo dal punto di vista metaforico e simbolico, con quella che rappresenta la dimensione del cielo, con tutti i suoi astri e, in particolare, con la luna.

Il satellite in questione, infatti, oltre a rappresentare un archetipo fondamentale per il femminile (la “Grande Madre”), nelle sue varianti e, quindi, nelle sue 4 fasi (piena, nuova, calante e crescente),

è sempre riuscito ad affascinarmi e a catturare altresì il mio interesse».

Clelia Moscariello, laureata in scienze della comunicazione, giornalista pubblicista, scrittrice, editor, speaker radiofonica, social manager napoletana, di recente anche direttore scientifico della collana di poesia “Aonia” della PAV Edizioni,

è autrice di varie pubblicazioni e si occupa di cultura, donne, arte e attualità, collaborando con molteplici testate, è specializzata nelle tematiche di consapevolezza ed empowerment femminile,

di mainstreaming di genere, di abbattimento degli stereotipi riguardanti l’educazione e di sensibilizzazione culturale relativa all’essere donna.