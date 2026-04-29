Seconda edizione del Premio Chef Campi Flegrei 2026: la cucina italiana incontra il mondo

Dopo il grande successo della prima edizione, torna martedì 28 aprile Food and School Experience, l’evento enogastronomico e culturale internazionale che celebra la tradizione, la storia e l’importanza della cucina italiana nel mondo. La seconda edizione si svolgerà nella prestigiosa location di Villa Mauriello, dalle ore 8:30 alle 19:00, confermandosi come un appuntamento di riferimento per il settore food & hospitality.

L’iniziativa è organizzata dalla manager del settore luxury e wedding Imma Grimaldi, con il coordinamento dello chef Paolo Guitto e la partecipazione dell’imprenditore Armando Capuano, figura di rilievo del territorio dei Campi Flegrei, broker nazionale e internazionale.

La cucina italiana: storia, identità e valore globale

Cuore dell’evento sarà il racconto della cucina italiana come patrimonio culturale e identitario, capace di affermarsi a livello globale grazie alla qualità delle materie prime, alla tradizione e alla continua innovazione. Food and School Experience diventa così uno spazio di confronto internazionale, dove culture gastronomiche diverse dialogano con l’eccellenza del Made in Italy.

Saranno infatti presenti chef internazionali provenienti da Giappone, Stati Uniti e Germania, pronti a condividere esperienze, tecniche e visioni, contribuendo a creare un ponte tra tradizioni culinarie e nuove tendenze globali.

Istituzioni presenti

A testimonianza dell’importanza dell’evento sul territorio e del suo valore istituzionale, saranno diverse le istituzioni presenti che prenderanno parte alla giornata del 28 aprile, confermando l’attenzione e il sostegno verso iniziative che promuovono formazione, cultura e sviluppo locale.

Hanno già confermato la loro presenza il sindaco di Pomigliano d’Arco Francesco Somma, la sindaca di Lettere Anna Amendola e il garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Campania Giovanni Galano.

Un evento tra formazione, networking e wedding destination

La seconda edizione amplia il suo respiro includendo anche il mondo del wedding destination e degli eventi nazionali e internazionali, settori sempre più strategici per la promozione del territorio e dell’enogastronomia italiana nel mondo.

L’evento si articolerà in diverse aree:

Area espositiva con aziende del settore food e hospitality

Area formativa con masterclass, laboratori e workshop

Area networking per incontri tra scuole, imprese e professionisti

Area istituzionale con interventi e premiazioni

Ampio spazio sarà dedicato alla didattica esperienziale, con studenti protagonisti di attività pratiche, degustazioni guidate e momenti di confronto diretto con chef e aziende.

Formazione e futuro: il legame tra scuola e impresa

Food and School Experience si conferma un’importante piattaforma educativa, in cui gli studenti degli istituti alberghieri possono sviluppare competenze tecniche, relazionali e interculturali attraverso un approccio basato sul learning by doing.

L’evento rappresenta anche un’opportunità concreta di orientamento professionale e inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando il dialogo tra formazione e imprese e creando nuove prospettive occupazionali.

Valorizzazione del territorio e visione internazionale

La promozione dei prodotti tipici locali e il coinvolgimento dei produttori del territorio saranno elementi centrali della manifestazione, in un’ottica di integrazione tra cultura, turismo ed enogastronomia.

Grazie alla presenza di delegazioni straniere, chef internazionali e operatori del settore, la seconda edizione punta a consolidare la visibilità globale del Made in Italy e a rafforzare il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nel panorama gastronomico mondiale.

Un appuntamento da non perdere

Con un programma ricco di attività, ospiti internazionali e momenti di alto valore formativo, Food and School Experience – Seconda Edizione si prepara a essere un evento unico, capace di unire tradizione e innovazione, scuola e impresa, territorio e mondo.