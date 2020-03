Seggiolini anti-abbandono, multe fino a 333 euro per chi li “dimentica”

Da oggi è in vigore la legge che prevede l’obbligatorietà dei dispositivi intelligenti e con essa entrano in vigore anche le sanzioni. Lo Stato garantisce 30 euro di incentivi a chi ne farà richiesta,vediamo come.

La pena è un verbale che va da 83 a 330 euro e 5 punti decurtati dalla patente, per chi prima di partire con la propria macchina non si assicuri di avere un dispositivo anti abbandono. Se si viene «pizzicati» una seconda volta, entro due anni, scatta anche la sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi.

l funzionamento dei dispositivi è semplice: attraverso dei sensori di pressione riescono a rilevare se il seggiolino è occupato oppure no. Possono essere sostanzialmente di tre tipi: già presenti nel seggiolino acquistato, «universali» da integrare e trasferibili (nel caso in cui se ne possiedono più di un seggiolino) oppure integrati nell’auto a patto che siano presenti nel fascicolo di omologazione della vettura. Il ministero dei Trasporti ha precisato che, comunque, tutti devono attivarsi automaticamente, a ogni uso, senza che il guidatore debba compiere ulteriori azioni e dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono del piccolo a bordo dell’auto, dovranno invece attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione, percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre questi sistemi, devono essere collegabili via bluetooth o via App allo smartphone del genitore-guidatore per inviare notifiche. Queste possono arrivare tramite Sms e/o telefonare a uno o più numeri e devono segnalare la situazione di potenziale abbandono.

Come ottenere il bonus?

Il bonus può essere richiesto anche per i dispositivi acquistati su amazon. Basta andare al sito https://www.bonuseggiolino.it/bonuseggiolino/#/beneficiario/homePage e farne richiesta. Chi invece ha già fatto l’acquisto nei giorni precedenti all’avvio della procedura presso qualsiasi negozio anche non registrato potrà comunque richiedere il bonus. In questo caso si potrà chiedere il rimborso di 30 euro allegando però lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto del dispositivo e una apposita autocertificazione sul modello disponibile on line. Questa richiesta può essere presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma online. Il rimborso avverrà tramite accredito sul conto corrente indicato in fase di domanda entro 15 giorni.

Sia nella domanda di voucher che in quella di rimborso tramite piattaforma online bisognerà indicare i seguenti dati del bambino con età inferiore a 4 anni:

Nome;

Cognome;

Codice fiscale.

I dati inseriti saranno verificati dalla società Sogei per verificarne la loro validità. Terminata l’intera procedura di registrazione il portale web rilascerà il voucher elettronico per l’acquisto del seggiolino anti abbandono da presentare nel momento in cui si effettua l’acquisto.