Sensuability: l’amore e le sue mille sfumature e condizioni

Dal 14 febbraio 2021 torna la prima mostra di fumetto e illustrazione in Italia a tema sessualità e disabilità, che combatte gli stereotipi con il linguaggio dell’arte.

Quest’anno sarà fruibile online su www.sensuability.it

Sarà inaugurata oggi, 14 febbraio 2021, “Sensuability: ti ha detto niente la mamma?”, la nuova edizione della prima e unica mostra di fumetto e illustrazione che parla di sessualità e disabilità. Quest’anno la mostra potrà essere visitata sul sito www.sensuability.it, all’interno della ricostruzione virtuale delle sale Sergio Amidei e Cesare Zavattini della Casa del Cinema di Roma, realizzata ad hoc da Italyart, l’arte a 360°.

“Il linguaggio artistico è un mezzo potente per abbattere gli stereotipi – spiega Armanda Salvucci, presidente dell’Associazione Nessunotocchimario – e la sensibilità sul tema sta crescendo. Le tre edizioni del concorso hanno evidenziato infatti un’evoluzione, sia per il numero dei partecipanti sia per la qualità delle opere. Le disabilità illustrate, in particolare, si sono diversificate negli anni, dalle prime tavole che rappresentavano soprattutto amputazioni, persone su sedia a rotelle e pochissime altre disabilità sensoriali, a quelle di questa edizione che raffigurano molte disabilità invisibili e sindromi sconosciute ai più”.

La mostra inizierà il giorno di San Valentino, una data scelta non a caso. Per dare un senso ad una festa ormai svuotata di significato e festeggiare un amore sensuale che, comunque la si pensi, è vitale e divertente. “Quando ho pensato al titolo per la Mostra mi sono immaginata l’espressione stupefatta dei visitatori davanti alle vignette, perché “mamma” non gli aveva ancora spiegato… che anche le persone disabili sono persone sensuali e sessuate. Lo faremo noi con leggerezza e ironia. Ma non gli racconteremo delle api e dei fiori.”

La consegna per i concorrenti di “Sensuability&Comics” era produrre un’opera “in forma di illustrazione o di fumetto nella quale fosse rappresentata una scena romantica, erotica o sensuale tratta da un quadro, famoso o che fosse significativo per il/la partecipante, mettendo al centro della scena protagonisti con corpi imperfetti ma estremamente sensuali, che esprimessero la bellezza e la potenza della loro diversità”.

Afferma ancora Armanda Salvucci: “Nel 2021, epoca in cui una disabilità o un difetto fisico sono ancora utilizzati come insulto per colpire, vedere le stesse disabilità e gli stessi difetti illustrati in modo sensuale, ironico e poetico è un grande risultato: una riflessione sulla varietà infinita dei corpi che i partecipanti hanno rielaborato in modo eccellente e di forte impatto”.

Il primo premio quest’anno consiste in una borsa di studio a copertura totale per il corso di Satira tenuto dall’illustratore Fabio Magnasciutti alla scuola Officina B5 di Roma. Il secondo, la pubblicazione di un proprio fumetto o illustrazione all’interno del volume “Sensuability”, insieme a Frad e ad altri fumettisti. Il terzo premio è un buono di 200 € offerto dal COMICON da spendere sul loro sito.

Spiega Anna Peroni, vincitrice della seconda edizione di “Sensuability&Comics”: “L’anno scorso con mia grande sorpresa ed emozione – era il primo concorso di illustrazione a cui partecipavo – i giudici hanno scelto la mia tavola. È stata una vera e propria occasione di crescita: venire a Roma, conoscere Armanda e tutto lo staff e poi partecipare a un workshop con Pietro Vanessi e realizzare una vignetta insieme a lui è stata un’opportunità grandissima. La porterò sempre nel cuore”.

Cresce l’attesa per conoscere le opere e i nomi dei vincitori. Sono 88 gli elaborati selezionati, tra i quali la presidente di giuria Frida Castelli – insieme a Fabio Magnasciutti, Cristina Portolano e Stefano Tartarotti, – sta scegliendo i vincitori.

A breve si conosceranno anche i nomi di tutti gli ospiti illustri, che hanno deciso di donare una tavola: tra i primi nomi Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Luca Enoch, Stefano Tartarotti, Frad, Virginia Cabras, Nicoletta Sant’Agostino, Luc Garonz, Eugenio Saint Pierre, Daniel Cuello, Marco Gavagnin e altri.

Così Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema: “Siamo fieri di essere partner anche quest’anno della mostra Sensuability. Raccontare la normalità e la sorprendente bellezza della disabilità attraverso la dimensione della sensualità, il valore del corpo, la caduta delle insensate barriere del ‘non detto e non mostrato’ ci fa sorridere, intenerire, appassionare grazie al talento di tanti formidabili disegnatori ed artisti”.

La mostra e il concorso sono promossi dall’APS Nessunotocchimario insieme al COMICON; la mostra è realizzata in co-produzione con la Casa del Cinema e in collaborazione con Italyart per la sede virtuale.

