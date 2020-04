Sergio Fantoni, addio al gentiluomo del teatro

Sergio Fantoni è morto venerdì 17 aprile: in agosto avrebbe compiuto novant’anni.

Erede di una stirpe di teatranti che lo avrebbe in realtà voluto ingegnere, dopo la gavetta in palcoscenico, approfitta dell’epoca della «Hollywood sul Tevere» per farsi apprezzare, imparare l’inglese, creare alternative ai personaggi stereotipati dei B-movies italiani. Nel 1954 Visconti lo chiama per «Senso» e cinque anni dopo con «Nella città l’inferno» di Renato Castellani comincia per Fantoni una seconda carriera nel miglior cinema italiano. Intanto a teatro pur approfondendo i classici o Shakespeare mostra sempre più curiosità per gli autori moderni, da Pirandello a Beckett, da O’Neil a Tom Stoppard. Sullo schermo è stato amato da Rossellini, Maselli, Damiani, Montaldo e molti altri, anche se la sua popolarità cresceva grazie a quasi tre anni spesi a Hollywood all’inizio degli anni ’60 lavorando con Blake Edwards e Mark Robson. E ha prestato la sua voce a divi come Marlon Brando in «Apocalypse Now», Rock Hudson in «Il gigante» e Ben Kingsley in «Gandhi».